«أرادَ» تطلق مشروعاً يضم 291 وحدة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «أرادَ»، المطور العقاري في الإمارات، إطلاق «نسبة»، المجمع السكني الجديد، الذي يضم بنايتين ضمن مجتمع الجادة العصري، أكبر وجهة متعددة الاستعمالات في إمارة الشارقة.

ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في البنايتين، اللتين تضمان 291 وحدة سكنية، بنهاية عام 2025. وسيحظى سكان «نسبة» بنمط حياة متوازن وإيجابي، بفضل تنوع المرافق الرياضية والترفيهية الرحبة المحيطة به، وذلك في إشارة واضحة إلى الاسم، الذي تم اختياره بعناية لهذا المجمع السكني الراقي.

ويأتي إطلاق «نسبة» خلال فترة مزدحمة بالنشاط في الجادة، إحدى أكبر المشاريع المتكاملة في دولة الإمارات، حيث تم الانتهاء من 6,300 منزل، في حين يتم العمل حالياً على تشييد 2,600 منزل جديد. جدير بالذكر أن مجتمع الجادة يمتد على مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة، ويضم 25,000 وحدة سكنية. وتضم الجادة بين جنباتها باقة من الأحياء السكنية والمرافق.

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