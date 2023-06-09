«بروج» تؤكد التزامها بالاستدامة عبر «عملية المسح الشامل»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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انضمت «بروج»، إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، إلى مبادرة «عملية المسح الشامل»، وهي مبادرة عالمية في قطاع صناعة البتروكيماويات، تهدف إلى تقليل فقد وهدر حبيبات البوليمرات في البيئة.

وتم تصميم برنامج «عملية المسح الشامل»، للقيام بإجراءات تسهم في منع فقد وهدر حبيبات البوليمرات ورقائقها ومسحوقها أثناء عملية إنتاجها ونقلها واستخدامها، مع ضمان عدم تسربها إلى البيئة البحرية.

وقد تم تبني هذه المبادرة من قبل كبار الشركات العالمية المتخصصة والعاملة في مجال البتروكيماويات، في أكثر من 60 دولة حول العالم. أما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيقود هذه المبادرة، الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا». وقالت ميثاء المرعشي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بالإنابة في «بروج»: «الانضمام إلى برنامج «عملية المسح الشامل»، يعزز جهودنا الشاملة في مجال الاستدامة، وهو إنجاز مهم في مسيرتنا نحو تعزيز التصنيع والعمليات المستدامة ».

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