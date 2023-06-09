4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على نصف سيولة السوق بنسبة جاوزت 52%، مع تركز السيولة بشكل رئيس في قطاعي المرافق والبنوك، والشركات هي: «ديوا» و«تعليم»، و«مصرف عجمان» و«إمباور»، بسيولة جاوزت 388.3 مليون درهم، في جلسة أمس. وأغلق مؤشر سوق دبي مستقراً عند مستوى 3687.63 نقطة، في ختام جلسة أمس، وتصدر سهما «اكتتاب» و«الإثمار القابضة» ارتفاعات 20 شركة بسوق دبي، وارتفعا بالحد الأقصى بنسبتي 14.8% و14.7% على التوالي، وشهد السوق ارتفاع أسهم الخليج للملاحة 8%، وأمان 6%، وإمباور 3.3%، وتعليم 2.4%.

وسجلت سيولة سوق دبي 746.53 مليون درهم، بالتزامن مع تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم «الخليج للملاحة»، بقيمة 20 مليون درهم على عدد 5 ملايين سهم، وبسعر 4 دراهم للسهم.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 976.34 مليون درهم في سوق أبوظبي، و746.53 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 591.05 مليون سهم، عبر تنفيذ 24.06 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9351.82 نقطة، منخفضاً 0.27%، وتصدر سهم الاتحاد للتأمين ارتفاعات السوق، مرتفعاً بالحد الأقصى 14.9%، وارتفع في سوق أبوظبي أسهم فودكو الوطنية 13.8%، والبنك العربي المتحد 11.6%، ورأس الخيمة العقارية 8.2%، وجلفار 7.8%. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 230.53 مليون درهم، تلاه «أدنوك للتوزيع»، جاذباً 114.5 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «ألفا ظبي القابضة» نحو 110.6 ملايين.

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