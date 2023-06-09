تفاهم بين «أبوظبي للأوراق المالية» وبورصة لوكسمبورغ

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة لوكسمبورغ، بهدف تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينهما، ويتمثل هدف هذه الاتفاقية في إرساء أسس إطار عمل، يسهم في تعزيز تضافر الجهود المشتركة والتعاون بين الطرفين، بجانب تسهيل عمليات الإدراج المزدوج، عبر مجموعة واسعة من الأدوات المالية.

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «هذه الاتفاقية تعزز الروابط الممتدة مع بورصة لوكسمبورغ، كما تسلط الضوء على التزامنا المستمر نحو بحث سبل التعاون المشترك، وتبادل أفضل الممارسات الدولية، وتهيئة البيئة المناسبة، لتشجيع الاستثمارات الثنائية، بجانب توسيع نطاق قاعدة المستثمرين على مستوى مصدري السندات والصكوك في كلا السوقين الماليين». وسيسهم هذا التعاون في فتح مجالات أوسع، للاستفادة من معروض المنتجات المتنوعة في بورصة لوكسمبورغ وأسواقها المالية النشطة وشبكتها الواسعة، بما سيعزز مستويات السيولة ونشاط التداول المتنامي في سوق أبوظبي.

ومن جانبها قالت جولي بِيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورغ: «تكمن أهمية هذا التعاون الدولي في دوره المحوري في بناء أسواق مالية مستدامة وأكثر ترابطاً، بما ينسجم مع تطلعاتنا الطموحة نحو ترسيخ التعاون مع نظرائنا في الإمارات لخلق فرص جديدة، تدعم النمو والابتكار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة».

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