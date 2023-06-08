«دبي كوميرسيتي» تدشن خدمة لتسهيل تأسيس الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى في قطاع التجارة الرقمية المشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «لينك» المتجر المتعدد الأقسام في «وافي سيتي»، والتابع لمجموعة «وافي»، لإطلاق خدمة «سبارك بيز»، بهدف توفير حلول نوعية بتقديم مجموعة من المزايا الاستثنائية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الشركات على مستوى تأسيس وتوسيع عملياتها التجارية في المنطقة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفلٍ رسمي أقيم بحضور الشيخ أحمد بن مانع بن خليفة بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس مجموعة «وافي»، وآمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، إلى جانب ممثلين من كلا الطرفين.

وتعكس الشراكة التزام «دبي كوميرسيتي» بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تسعى من خلالها إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وتسريع نمو اقتصادها الرقمي، فضلاً عن دعمها لاستراتيجية دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يساهم إطلاق الخدمة في التأكيد على مكانة دبي كوميرسيتي، الوجهة المثالية للشركات العالمية التي توفر حلولاً رقمية رائدة وبيئة أعمال متقدمة لتمكنهم من تطوير عملياتهم التجارية في المنطقة.

وتعد خدمة «سبارك بيز» مبادرة هادفة إلى استقطاب الشركات الأجنبية لدخول الأسواق التجارية في المنطقة، حيث تعمل على تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وتقديم حلول فعالة من حيث التكلفة وتوفير العمليات الجمركية وتجارب فريدة متعددة القنوات والتسويق الرقمي، فضلاً عن منصة فعلية لاختبار الأداء المالي للمنتجات، وتوفير المساحات التشغيلية المتطورة ضمن المنطقة الحرة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق أعمالها.

جذب الاستثمارات

وقال الشيخ أحمد بن مانع بن خليفة بن سعيد آل مكتوم: «تواصل دبي ريادتها في تبني الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز منظومتها الرقمية وتسهيل العمليات التجارية في الدولة، ما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، وذلك من خلال بناء بيئة أعمال ضمن المنظومة المتطورة التي توفرها المناطق الحرة في الإمارة».

وقالت آمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بمثابة تطور هام في مسيرتنا، كونها تتماشى مع جهودنا الرامية إلى وضع الأسس لاقتصاد رقمي أكثر تكاملاً ومرونة، وقائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتكون من المحفزات الرئيسية التي تدعم التنمية المستدامة والحركة التجارية الرقمية. كما أن هذه المبادرة ستمنح المتعاملين تجربة مزدوجة بين العالم الواقعي والافتراضي، عبر رقمنة الأعمال والعمليات على مستوى المنطقة الحرة وإضفاء طابع مزدوج لحضورهم الإقليمي في الإمارة».

وأضافت: «إن مبادرة سبارك بيز فرصة استثنائية لتجار التجزئة للوصول إلى مجموعة متنوعة من المزايا لأعمالهم بما في ذلك العمليات المرتبطة بتأسيس الشركات، مثل خدمات التأشيرات، والتأجير، والترخيص، وفتح الحساب المصرفي، بالإضافة إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها عبر القنوات المتعددة، والخدمات التشغيلية بما في ذلك التوثيق الجمركي والتخزين والمناولة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق المزيد من النجاحات وستحقق قيمة استثنائية للشركات العاملة في المنطقة الحرة».

وتابعت: «إن هذا الإطلاق هو خطوة أساسية على مسارنا نحو تحديد الهوية التكنولوجية المبتكرة لدبي كوميرسيتي في العالم الرقمي، وتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكحاضنة أعمال متكاملة تعمل وفقاً لأعلى المعايير».

تطوير المنظومة الرقمية

وقالت ستيفاني الكسندرا شارتييه، رئيسة التسويق في مجموعة وافي: «يسعدنا التعاون مع دبي كوميرسيتي، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرقمية في دبي وتعزيز بيئة الأعمال، فمن خلال هذا التعاون، ستلعب شركة (لينك) دوراً محورياً في توفير تجربة «واقعية رقمية - phygital» سلسة. كما ستسهم في سد الفجوة بين قطاعي البيع بالتجزئة بأسلوب يوفر للمستهلكين منصة واحدة تجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي، إلى جانب تقديم فرصة اختبار المنتجات بشكل غير مسبوق لتجار التجزئة العالميين، إذ ستوفر (سبارك بيز) مزايا خاصة للشركات التي تتطلع إلى الدخول والتوسع في أسواق المنطقة».

تقدم دبي كوميرسيتي منظومة متكاملة للتجارة الرقمية، وحلولاً شاملةً وتنافسية لتمكين الشركات من العمل بكفاءة وسهولة، وبالإضافة إلى ذلك، تقدم دبي كوميرسيتي استشارات استراتيجية في قطاع التجارة الرقمية، وإرشادات حول لوائح القطاع في المنطقة، وحلولاً لوجستية شاملة تشمل التخزين والتسليم ضمن خدمات الميل الأخير، وحلول منصة التجارة الرقمية المتكاملة، وخدمات التسويق الرقمي، وخدمات دعم أخرى.

يذكر أن «لينك» هو متجر متعدد الأقسام يجمع بين التجربة الواقعية والافتراضية، والمخطط أن يفتح أبوابه لزواره في «وافي سيتي» بدبي، حيث يتيح عرض المنتجات فعلياً في صالة العرض التي تبلغ مساحتها 3300 متر مربع وشراؤها رقمياً من خلال منصة السوق. كما يمكن للمستهلكين اختبار المنتجات وتجربتها، بما في ذلك الأزياء والإلكترونيات والإكسسوارات ومستحضرات التجميل وغيرها. وستكون المنتجات المعروضة في «لينك» جديدة وغير متوفرة في متاجر البيع بالتجزئة على مستوى المنطقة، ما يجعلها بيئة فريدة للاستكشاف والتجربة.

وإلى جانب ذلك، تضمن «لينك لوجيستكس – Link Logistics» عمليات توزيع المنتجات ووصولها إلى المتعاملين أينما كانوا، بينما تضمن «لينك ماركيتنج - Link Marketing» العرض الأمثل من خلال توجيه حركة المرور عبر الإنترنت وغير المتصلة إلى الموقع الفعلي والسوق. وسيوفر المتجر خمس مناطق جذابة توفر الفرصة لإنشاء محتوى يناسب مواقع التواصل الاجتماعي وتسويقاً قائماً على الحدث.

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