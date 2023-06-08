«الصكوك الوطنية» تعزز الأمان المالي لموظفي «إمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن شراكة جديدة مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» ستسهم في تعزيز الأمان المالي لموظفي المؤسسة، وأسرهم في دولة الإمارات.

وقالت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية: إن شراكتها الجديدة مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وهي مؤسسة متعددة الأنشطة ومتخصصة في قطاع الطاقة، تمتلك شبكة من مستودعات الوقود ومحطات الخدمة في دبي والمناطق الشمالية، توفر برامج ادخار لموظفي المؤسسة وأسرهم، فضلاً عن تعزيز ثقافة الادخار، نظراً لتأثيرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد.

وتأتي هذه الشراكة في ظل إقبال كبير من الشركات في دولة الإمارات على «خطة التقاعد الذهبي»، التي أطلقتها الصكوك الوطنية العام الماضي، من أجل تعزيز قيمة مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بموظفي الشركات.

وتسهم البرامج التقاعدية والخطط المالية والتوفيرية المتنوعة لدى الصكوك الوطنية في توفير الأمان المالي للموظفين وأسرهم، مخففة الأعباء عن كاهل حياتهم اليومية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة والتعليم والصحة والخدمات الأساسية، مما يسهم في تنمية المجتمع وجعله أكثر صحة وسعادة، كما تقوم هذه البرامج التقاعدية بتوفير الحلول الادخارية ونشر الوعي حول مختلف برامج «الصكوك الوطنية»، وترسيخ ثقافة الادخار، بالإضافة إلى تحقيق عوائد تنافسية مستدامة.

وتمكن البرامج والحلول موظفي «إمارات» من الدخول في برنامج المكافآت الخاصة بالصكوك الوطنية، والذي تبلغ قيمته 35 مليون درهم، إضافة إلى محفزات وسحوبات خاصة.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «يسعدنا أن نعلن اليوم عن هذه الاتفاقية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، والتي تأتي في سياق استراتيجية متكاملة وشاملة لدى الصكوك الوطنية على صعيد التعاون مع الشركات في الدولة، بهدف المساهمة في تحقيق الازدهار المالي، وتأمين مستقبل سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، عبر توفير أفضل الحلول والبرامج المستدامة لهم».

وقال علي خليفة الشامسي، المدير العام لـ«إمارات»: في إطار جهودنا المستمرة للتعاون مع الشركات والجهات الوطنية في الدولة، وتطوير برامج سعادة ورفاهية الموظفين، يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع الصكوك الوطنية. لإتاحة خدماتها الفريدة لموظفي المؤسسة مزوداً موثوقاً لحلول الادخار والاستثمار، نتطلع للمزيد من التعاون في المستقبل مع الصكوك الوطنية، لتوفير برامج مخصصة لعملائنا عبر شبكتنا الواسعة من محطات الخدمة.

يذكر أن الصكوك الوطنية أطلقت مؤخراً برنامج «الراتب الإضافي»، وهو برنامج ادخار تم ابتكاره خصيصاً لسكان دولة الإمارات، ويسهم البرنامج في توفير ما يتطلع إليه الكثير من المواطنين والمقيمين في الإمارات على صعيد الخطط التقاعدية، فهو جزء من برنامج طويل الأمد، يهدف لتقديم أفضل خطط التقاعد في دولة الإمارات.

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