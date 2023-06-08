«دبي للسلع» يبرم اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لمطار بكين داشينغ الدولي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرم مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقية مع اللجنة الإدارية، التي تشرف على تنظيم وتشغيل المنطقة الاقتصادية التابعة لمطار بكين داشينغ الدولي، حيث سيتعاون الطرفان على تطوير آليات تعاون شاملة، تعود بمكاسب استراتيجية أكبر عليهما، ضمن مشاريع ومبادرات تجارية ثنائية.

وسيبحث الطرفان أفضل الطرق الممكنة لتطوير نموذج مبتكر، يعزز أوجه التعاون بين المناطق التجارية الحرّة العالمية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، استلهاماً من تجربة مركز دبي للسلع المتعددة في جذب وإدارة مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركات، وبالاستفادة من إمكانات بنيته التحتية العالمية.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «تستمر العلاقات الاقتصادية القوية الممتدة بين دولة الإمارات والصين في النمو والازدهار بوتيرة متسارعة، وهو يعكس ما يمكننا تحقيقه من مكاسب ومنجزات مشتركة، من خلال التعاون مع الشركاء التجاريين، وتنسجم هذه الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع المنطقة الاقتصادية في مطار بكين داشينغ الدولي مع هذه المساعي المنشودة، خصوصاً أنها ستعزز أوجه التعاون بين دبي وبكين، وستخلق آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة أمام الشركات، التي تتطلع إلى توسيع أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة، وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في توفير منصة تدعم أي شركة تتطلع إلى الاستفادة من هذا الزخم والنمو، وذلك من خلال تعزيز سهولة ممارسات الأعمال التجارة».

وبموجب هذه الاتفاقية سيوفر كلا الطرفين التوجيهات الإرشادية والدعم اللازم لأي شركة مهتمة بتأسيس أعمالها في مركز دبي للسلع المتعددة أو المنطقة الاقتصادية التابعة لمطار بكين داشينغ الدولي، بما في ذلك تسهيل الإجراءات والمتطلبات والتكاليف المرتبطة، وغير ذلك من الأمور الأخرى. وسوف يدرس الطرفان مشاريع مشتركة لتطوير القطاع الصناعي في منطقتهما الحرة ومشاركة بنيتهما التحتية التجارية، وكذلك وضع سياسات عامة ومشتركة وأكثر انفتاحاً لتنظيم الصناعات وجذب الشركات إلى مناطق أعمالهما الحرة.

وقال يوغو وانغ، سكرتير لجنة منطقة داشينغ بكين التابعة للحزب الشيوعي الصيني وأمين سر لجنة عمل الحزب الشيوعي الصيني لدى المنطقة الاقتصادية التابعة لمطار بكين داشينغ الدولي: «تسطر شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة فصلاً جديداً في مسيرة نمو منطقتنا الاقتصادية، كما أنها ستدعم مبادرة الحزام والطريق، من خلال الاستفادة من زخم كلتا المدينتين في توسيع سبل التعاون المشترك بين البلدين، ونحن نتطلع إلى اقتناص الفرص الجديدة، التي ستثمرها هذه الاتفاقية الاستراتيجية، كما أننا على ثقة كبيرة بأنها ستعمق العلاقات الممتدة بين بكين ودبي».

ويضم مركز دبي للسلع المتعددة مرافق من الطراز العالمي، ويقدم خدمات أعمال متميزة، كما يلتزم بتعزيز سهولة ممارسات الأعمال، واليوم يعد مقر أكثر من 23000 شركة، بداية من المؤسسات الكبيرة متعددة الجنسيات، وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. فضلاً عن ذلك يضم المركز اليوم أكثر من 750 شركة صينية، أي ما يعادل 12% من جميع الشركات الصينية المسجلة في دولة الإمارات، وفي أبريل 2023 استضاف مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 200 من قادة الأعمال الصينيين في يوم الأعمال الصيني بدبي لدعم نمو التبادل التجاري بين الصين والإمارات إلى 200 مليار دولار بحلول 2030.

وتُعد الصين اليوم أكبر شريك تجاري لدى دولة الإمارات، حيث استحوذت على 11.84% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بدولة الإمارات خلال عام 2022، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 264.2 مليار درهم في السنة نفسها، مرتفعة بمعدل 18% من عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية بينهما إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعد الصين أيضاً ثالث أكبر مستثمر أجنبي في الإمارات، برصيد استثمار أجنبي مباشر يبلغ 34 مليار درهم في عام 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز