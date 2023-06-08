«مايكروسوفت» تستعرض في دبي آفاق الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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مع استمرار تطورات الذكاء الاصطناعي في تغيير وتطوير نمط حياة وعمل البشر في جميع أنحاء العالم أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستستضيف حدثاً حصرياً، يكشف عن تعاونها مع «أوبن إيه آي OpenAI» شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي، صاحبة أداة «تشات جي بي تي Chat GPT». وعن الابتكار الرائد، الذي حمله ذلك التعاون للمؤسسات الإماراتية سيضم الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء في مجال الأعمال والعملاء، والذي سيعقد يوم الأربعاء 14 يونيو في مسرح الفنون الرقمية بدبي.

وأعلنت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام أنها دخلت المرحلة الثالثة من شراكتها طويلة الأجل مع «أوبن إيه آي»، ما يتيح للمطورين والمؤسسات، عبر مختلف القطاعات الوصول إلى أفضل بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، وكذلك الوصول إلى سلسلة من الأدوات القائمة على منصة مايكروسوفت أزور السحابية، بما يضمن لهم بناء وتشغيل تطبيقاتهم، وستظهر مايكروسوفت في ذلك الحدث الإمكانات غير المسبوقة، التي يوفرها هذا التعاون للمؤسسات في دولة الإمارات، حيث ستعرض الاستخدامات العملية لكيفية استفادة المؤسسات المحلية من قدرات التكنولوجيا، لتحقيق المزيد من التطور والنجاح.

وأشار نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات إلى أن تطورات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي ترتكز على رسالة الشركة المتمثلة في تمكين كل شخص ومؤسسة حول العالم من تحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي هو إحدى التقنيات المميزة في عصرنا. وأضاف: «نحن متفائلون بالقدرات التي يمكن أن يتيحها الذكاء الاصطناعي على مستوى الأفراد والقطاعات والمجتمع كافة، وذلك لما تشكله هذه التقنية من تطور غير مسبوق سيمكن الجميع من العمل والتفاعل بطرق أكثر إبداعية، وأود التنويه بأن هذه التكنولوجيا تسهم بشكل كبير في دعم جهود التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات وأهدافها التنموية، لتعزيز الاقتصاد الرقمي».

وفي إطار فعاليات الحدث سيشهد المشاركون الدور الكبير، الذي تلعبه نماذج الذكاء الاصطناعي في تحويل الصناعات وإحداث التأثير الإيجابي على الأعمال، كما سيعرض المتحدثون الأجلاء، أبرزهم المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أمثلة حية حول الإمكانات الهائلة، التي تقدمها هذه التقنيات عبر جميع المؤسسات والقطاعات، كما ستناقش باستفاضة موضوعات حول كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي المؤسسات على جعل موظفيها أكثر إنتاجية، وتعزيز تجربة عملائها من خلال دمج أداة «Chat GPT» على منصة «OpenAI» القائمة على سحابة أزور في الدردشات بين الموظفين والعملاء.

علاوة على ذلك ستتطرق هذه الجلسات إلى حالة الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، ومعرفة كيف يمكن لمنتجات مثل «Microsoft Security Copilot» المساعدة في حماية المؤسسات بشكل أفضل، وستتطرق حلقات النقاش أيضاً إلى وضع الاستخدام الحالي، وكيفية قيام المؤسسات في الدولة، عبر القطاعين الخاص والحكومي بتكريس إمكانات «OpenAI» لإنشاء الجيل القادم من المؤسسات المبتكرة، كما سيكون هناك لقاء حول الاستخدام المسؤول لتقنية الذكاء الاصطناعي، ما سيوفر للحضور إرشادات قابلة للتنفيذ حول كيفية تطبيق الحماية اللازمة عند تطوير التطبيقات، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف يزبك: «عندما يتعلق الأمر بإنشاء تقنيات يمكنها تغيير العالم يجب الحرص أولاً على ضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا قبل كل شيء، ومن هذا المنطلق نحن في مايكروسوفت ملتزمون بإنشاء ذكاء اصطناعي يتسم بالمسؤولية، ولقد قمنا بتطوير مجموعة أساسية من مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤولة، التي تم نشرها وتطبيقها في جميع أنحاء وأقسام شركتنا، ونحن ملتزمون أيضاً بمشاركة خبراتنا وابتكاراتنا، وأفضل ممارساتنا مع صانعي القرار والباحثين وعلماء البيانات والمطورين وغيرهم، ومثل هذه اللقاءات تعزز التزامنا بالمشاركة في محادثات مجتمعية أوسع حول الطرق الأمثل لاستخدام الذكاء الاصطناعي».

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