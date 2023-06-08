القرية العالمية تفتح أبوابها 18 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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استجابة منها للطلب المتنامي والإقبال الكبير من الجمهور أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن افتتاح موسمها الـ 28 قبل أسبوع من الموعد المعتاد، وتحديداً في 18 أكتوبر المقبل، على أن تستمر فعالياتها حتى 28 أبريل 2024، لإتاحة المجال أمام زوارها، للاستفادة من أسبوع إضافي من موسمها الجديد، الذي سيزخر بعالم من التجارب الترفيهية والثقافية والأجواء الرائعة.

وطوال رحلتها، التي تمتد لأكثر من ربع قرن من الزمن تمكنت القرية العالمية من ترسيخ مكانتها وجهة فريدة للاحتفاء بثقافات العالم وجمعها في منصة واحدة، فضلاً عن كونها الوجهة المتكاملة لاستكشاف ألذ النكهات، وأروع العروض، حيث تستقبل سنوياً ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بأجوائها الحيوية، وعروضها الآسرة ونكهاتها المتنوعة، إضافة إلى تجارب التسوق المختلفة. وتهدف القرية العالمية من افتتاحها المبكر لموسمها الـ 28 لإتاحة المزيد من الوقت أمام الزوار، للاستمتاع بالتجارب الترفيهية والثقافية المتنوعة، التي توفرها هذه الوجهة الاستثنائية.

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