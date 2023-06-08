مكتوم بن محمد: دبي تمضي بخطى واثقة لتكون ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتحكيم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي تمضي بخطى واثقة لتكون ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتحكيم خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33. حيث دون سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر»: اطلعت على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي للعام الماضي. سجل المركز 340 قضية جديدة بنسبة زيادة تبلغ 23% عن العام السابق، وتضمنت 44% من هذه القضايا أطرافاً دولية. دبي تمضي بخطى واثقة لتكون ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتحكيم خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

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