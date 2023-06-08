306.4 مليارات درهم قيمة مقاصة 5.5 ملايين شيك بالربع الأول

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة بلغ أكثر من 306.4 مليارات درهم، وذلك عن إجمالي مقاصة 5.564 ملايين شيك، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن شهر مارس كان الأكثر نشاطاً، محققاً أكثر من 111.7 مليار درهم عن إجمالي مقاصة 1.986 مليون شيك، تلاه شهر يناير بقيمة 97.9 مليار درهم عن إجمالي تجاوز 1.825 مليون شيك، بينما حقق شهر فبراير قيمة بلغت 96.7 مليار درهم عن مقاصة 1.752 مليون شيك.

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