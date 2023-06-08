«نافس» يطور منصته الإلكترونية لدعم تحقيق مستهدفات التوطين

المصدر: البيان

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أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن تطوير المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" لتمكين الشركات من عرض فرص التدريب والتوظيف والوصول بسهولة أكثر إلى المهارات الإماراتية، وتحقيق مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر. حيث من المقرر أن تتمّ متابعة مدى التزام المنشآت بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية (كل 6 أشهر) البالغة 1%، بمستهدف سنوي يبلغ 2%.

وقالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون العمل: "تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة في زيادة عدد الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتعمل الوزارة بشكل وثيق مع شركائها لمتابعة تنفيذ خطط التوطين، والتزام الشركات بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها".

وأضافت: "تعمل الوزارة على توطيد شراكتها وتعاونها مع الأطراف المعنية بهذا الخصوص، وعلى رأسها برنامج "نافس"، الذي يحرص على تطوير أدواته ومنصّته الإلكترونية بما يسهم في تحسين تجربة الباحثين عن عمل، وشركات القطاع الخاص على حدّ سواء، من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة في تعزيز حضور الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات العمل، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة".

من جانبه، قال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: "إن تطوير المنصة جاء انطلاقاً من الحرص على تقديم أفضل تجربة للمستفيدين، سواء أكانوا من المواطنين أو من شركاء البرنامج من منشآت القطاع الخاص، بما يسهم في مساعدة هذه المنشآت على تحقيق نسب النمو المطلوبة لتوطين الوظائف المهارية".

وأضاف سعادته: "تمّ تطوير المنصّة وأسلوب تقديمها للمعلومات، بحيث يكون تصفّحها أكثر سهولة لكلّ من الباحث عن عمل والشركات المسجّلة على المنصة على حدّ سواء، الأمر الذي يسهم في مساعدة الشركات على الوصول إلى أصحاب المواهب وتوظيف المزيد من الكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على تلبية متطلبات العمل، وفي الوقت نفسه يسهم في توفير ميزات إضافية للباحثين عن عمل، بما يضمن لهم إيجاد الفرص الوظيفية التي تلبّي تطلّعاتهم وتحقّق طموحاتهم".

وأوضح المزروعي: "منصة "نافس" هي الوجهة الأولى للاتصال بين كافة شركاء البرنامج من المواطنين وشركات القطاع الخاص، لذا نولي أهمية كبيرة لعمليات تطوير وتحديث المنصة بشكل متواصل، وذلك بهدف ضمان استمرارية وتيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص عبر منصة "نافس" بكل سهولة ويسر، وتعزيز مشاركتهم كقوة دافعة للاقتصاد الوطني من خلال مواقعهم الوظيفية في مختلف القطاعات الاقتصادية".

مميزات المنصة الإلكترونية

ويوفر تصميم المنصة الجديد للمستخدمين مظهراً وشعوراً أكثر سهولة في الاستخدام بالإضافة إلى تجربة مستخدم محسّنة، وسيكون للباحثين عن عمل القدرة على عرض المستوى العلمي والمهارات والخبرات بطريقة أكثر تفصيلاً، الأمر الذي سيساعدهم في العثور على وظائف أكثر ملاءمة.

كما سيتمكن الباحثون عن عمل من اكتساب رؤية سريعة حول أهم جوانب استحقاقاتهم من المزايا التي تنطبق عليهم والمؤهلين لها والوظائف التي تم التقديم عليها وحالتها.

وستزود لوحة معلومات شركاء "نافس" نظرة عامة شاملة على الجوانب ذات الصلة، مثل المزايا والبرامج المهنية المعروضة، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص المسجلين في المنصة من الوصول إلى الباحثين عن عمل بسهولة وإيجاد أصحاب المواهب والمهارات واختيارهم للوظائف المطروحة، وستمنح هذه الميزة الشركاء المرونة للتواصل مع الباحثين عن عمل وإكمال عملية التوظيف من خلال المنصّة، حيث ستقدم المنصة آلية كاملة لتقديم المقابلات من خلالها، بداية من اختيار المرشح للوظيفة وانتهاء بالاتفاق النهائي على عرض العمل بين الطرفين وما بينهما من إجراءات خاصة بهذه الرحلة مع توثيق كل المراحل من خلال المنصة.

كما ستمكّن هذه الميزة الشركاء من العثور على باحثين عن عمل أكثر ملاءمة لوظائفهم المعروضة على المنصة، وستمنح القدرة على مطابقة الباحثين عن عمل بالوظائف ذات الصلة وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ومواقعهم، وترشيحهم للفرص الوظيفية المطروحة على المنصة بشكل مباشر.

وسيتمكن المواطنون من تحديث بياناتهم ومستواهم التعليمي من خلال المنصة، وسيضمن ذلك حصول المستخدمين على الفوائد التي تتناسب مع مستواهم التعليمي، وتقليل عملية التحديث للبيانات الخاصة بالمؤهلات العلمية.

وتتطلب النسخة المطورة من منصة "نافس" إلزامية تحديث بيانات وملفات جميع الباحثين عن عمل المسجلين فيها بشكل مستمر لضمان فاعلية المنصة وأدائها بشكل مستمر.

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