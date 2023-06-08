3.9 تريليونات درهم التحويلات المالية بالدولة في الربع الأول

المصدر: سامح الليثي - أبوظبي

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تجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 3.896 تريليونات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وأوضح تقرير العمليات المصرفية الصادر عن المصرف اليوم أن نشاط التحويلات ارتكز على التحويلات، التي تمت بين البنوك، وبإجمالي تجاوز تريليونين و479 مليار درهم، موزعة بنحو 778.421 مليار درهم في شهر يناير، ونحو 784.708 مليار درهم في شهر فبراير، و914.958 مليار درهم في شهر مارس.

ووصل إجمالي تحويلات الإفراد إلى 1.417 تريليون درهم، حيث حقق شهر يناير تحويلات بقيمة 437.3 مليار درهم في شهر يناير، ونحو 430 ملياراً في شهر فبراير الماضي، ثم 550.549 ملياراً في شهر مارس.

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