رئيس «أناروك» الهندية: دبي من أفضل وجهات الاستثمار العقاري عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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قال أنوج بوري، رئيس مجموعة أناروك، الشركة الهندية العاملة في مجال الاستشارات والخدمات العقارية: «إن دبي من أفضل وجهات العالم للاستثمار في العقارات، وإنها من أكثر المدن جاذبية للهنود للاستثمار في العقارات، خصوصاً ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يستطيعون شراء عقار، والحصول على الإقامة الدائمة بها».

واستشهد في حوار صحفي مع «إيكونوميك تايمز» الهندية بأن «دبي واحدة من أكثر المدن في العالم، التي إذا اشتريت عقاراً بحد معين فيها، تمكنك من الحصول على الإقامة الدائمة، وهناك عدد كبير من الهنود يشترون العقارات في دبي».

وأوضح بوري أن أغلبية الاستفسارات بشأن الاستثمار في العقارات، التي تتلقاها الشركة كانت تقع في نطاق دبي، حيث يتطلع أغلبية المشترين من الهند لدخول سوق العقارات المزدهر في دبي.

وأضاف: «من السهل جداً السفر إلى دبي من مومباي الهندية، حيث تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات، للوصول إلى هناك»، مستطرداً: «الهنود يريدون الذهاب لدبي لقضاء العطلات، وقد أصبحت دبي وجهة مثيرة للاهتمام».

أما فيما يتعلق باللوائح والقوانين فقد سلط رئيس مجموعة «أناروك» الضوء على جذب دبي للهنود، خصوصاً في ما يتعلق بالإقامة الدائمة، علاوة على أن المعيشة في دبي لفترة قد تمكنك من الحصول على جواز سفر، يتيح لك التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي بسهولة، لكن الأسواق الأخرى أكثر صعوبة قليلاً في ما يتعلق باللوائح وقوانين الاستثمار في العقارات.

وختم حواره بالقول: «الهنود يمكنهم الحصول على دخل من تأجير ممتلكاتهم العقارية في دبي، ففي الهند تبلغ عائدات الإيجار نحو 2 %، مقارنة بدبي، التي تبلغ عائدات الإيجار نحو 6 إلى 7 %، وهو ما يجعلها جاذبة للاستثمار».

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