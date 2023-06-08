غرفة دبي العالمية تستقطب 25 شركة دولية خلال الربع الأول 2023

المصدر: دبي - البيان

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حققت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إنجازات ملموسة على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم أعضاء الغرفة في التوسع بالأسواق الخارجية العالمية، وذلك خلال الربع الأول من 2023، حيث نجحت الغرفة في استقطاب 5 شركات متعددة الجنسيات، و20 شركة صغيرة ومتوسطة، خلال الربع الأول فقط من عام 2023، متخطية عدد الشركات متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة، التي تم استقطابها خلال عام 2022 بأكمله، في حين دعمت الغرفة توسع 7 شركات محلية وطنية في الأسواق الخارجية سواء في مجال تعزيز صادراتها أو تأسيس وجود خارجي لها.

وافتتحت غرفة دبي العالمية مكتباً خارجياً جديداً لها في هونغ كونغ، ليرتفع عدد مكاتب الغرفة الخارجية مع نهاية الربع الأول من 2023 إلى 16 مكتباً موزعة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوراسيا والهند والصين والشرق الأوسط، ويتماشى افتتاح هذه المكاتب مع مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تقودها غرفة دبي العالمية، بهدف تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً تجارياً لدبي في خمس قارات بحلول عام 2030.

ولفت سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية إلى الدور المهم، الذي تلعبه الغرفة في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمارات الخارجية المباشرة، وقاعدة للتوسع إلى أسواق العالم، كاشفاً أن المكاتب الخارجية للغرفة تسهم بدور مركزي في الترويج لدبي مدينة للأعمال والمواهب وأصحاب الثروات والشركات على مختلف أنواعها وأحجامها.

وقال: «إن المشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية الخارجية يشكل حجر الأساس في جهود الغرفة لدعم التوسع الخارجي للقطاع الخاص، وحققت البعثة التجارية لأسواق آسيا الوسطى أهدافها في نسج علاقات أعمال جديدة ستثمر شراكات اقتصادية قريباً،

وتحرص الغرفة على الالتزام بتطبيق خطة دبي للتجارة الخارجية، التي تنص على رفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026».

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «أطلقنا عدداً من المبادرات الجديدة، خلال الربع الأول من العام الحالي، كان أبرزها «شبكة الشركاء الدولية»، التي تستهدف تعزيز الحوار العابر للحدود بين الغرفة ومكاتب التمثيل والترويج التجاري، والملحقين التجاريين، ومجالس الأعمال، وتعزيز التفاعل والتواصل والشراكة معهم لتحقيق وتطبيق خطط الغرف ومبادراتها، لدعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي».

وكثفت الغرفة جهودها خلال الفترة الماضية لدعم شركات دبي في خططها للتوسع الخارجي، حيث أطلقت مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية، وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة، واستهدفت البعثة الأولى أسواق دول منطقة آسيا الوسطى، حيث تم تنظيم أكثر من 430 اجتماع عمل ثنائياً بين ممثلي 24 شركة من دبي ونظرائهم في أسواق أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان.

وتركز غرفة دبي العالمية على تعزيز علاقات التعاون مع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال حول العالم، وترسيخ مكانة دبي مركزاً تجارياً عالمي، وتدعم الغرفة رؤية دبي في التوسع نحو أسواق عالمية جديدة، وبناء شراكات اقتصادية جديدة، ومساعدة الشركات المحلية على النجاح عالمياً، بالإضافة إلى استقطاب المواهب والمستثمرين الواعدين من مختلف أنحاء العالم. وستغطي الغرفة 30 سوقاً عالمية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإمارة دبي، عبر شبكتها المتنامية من المكاتب التمثيلية.

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