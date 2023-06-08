3.764 تريليونات درهم أصول المصارف بنمو 2.6 %

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات بنسبة 2.6 % خلال الربع الأول من العام الجاري، متضمنة كل أنواع الأصول، لترتفع وفق مؤشرات صادرة عن المصرف المركزي، من 3.669 تريليونات درهم نهاية ديسمبر 2022، إلى 3.764 تريليونات نهاية مارس 2023، مدفوعة بالحركة النشطة من البنوك لتعزيز أصولها على مدار شهري فبراير ومارس من العام الجاري.

ودائع

وأظهرت المؤشرات ارتفاع ودائع عملاء البنوك المحلية بالإمارات بنسبة 6.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري محققة زيادة قدرها 84 مليار درهم كودائع جديدة خلال تلك الفترة، ونما الائتمان في المقابل بشكل طفيف بنسبة 0.7 % خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2023. وزاد رصيد الودائع من 1.222 تريليون درهم في نھایة دیسمبر 2022 إلى 2.306 تريليون درھم بنهاية الربع الأول 2023، فيما كان مارس صاحب النشاط الأكبر من تلك الحركة، حيث استقطب 76 % من إجمالي نمو رصيد الودائع خلال الشهور الثلاثة، محققاً بمفرده 64 ملياراً ودائع جديدة إلى المصارف العاملة بالدولة.

واستند نشاط الودائع في مارس إلى ارتفاع ودائع المقيمين 3.1 %، حيث شهدت تحسناً نتيجة لزيادة ودائع القطاع الحكومي والعام والقطاع الخاص والمؤسسات غير المالية إلى جانب النمو الذي بلغ 0.2 % بودائع غير المقيمين. وأوضح «المركزي» أن الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي شهد اختلافاً على مدار الأشهر الثلاثة بين الانخفاض والنمو مع اختلاف أرصدة الائتمان ولاسيما على صعيد المقيمين ليستقر إجماليه مرتفعاً بحوالي 14 مليار درهم ليصعد من 1.88 تريليون درھم في دیسمبر 2022، إلى 1.89 تريليون بنهاية الربع الأول.

قاعدة نقدية

كما توسعت القاعدة النقدية بنسبة 9.6 % من 518.7 ملیار درھم في دیسمبر إلى 568.9 مليار درهم بنهاية مارس، وتركزت الدوافع الرئیسیة للتوسع في الزیادات بالكثير من الأنشطة منها العملة المصدرة، وحساب الاحتیاطي، والحسابات الجاریة والإیداعات للیلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالیة الأخرى في المصرف المركزي، والأذونات النقدیة وشھادات الإیداع الإسلامیة.

على صعيد آخر، أوضحت المؤشرات ارتفاع أصول المصرف المركزي الأجنبية بنسبة 8.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري من 493.8 مليار درهم نهاية ديسمبر إلى 537.3 مليار درهم، حيث استندت حركة النمو على ارتفاع الأرصدة والودائع لدى البنوك في الخارج بقيمة 26 مليار درهم من 313.8 مليار إلى 393.9 مليار درهم.

ميزانية

من ناحية أخرى، تجاوزت الميزانية العمومية للمصرف المركزي حاجز 594 مليار درهم في نهاية مارس الماضي لتسجل أعلى مستوى في تاريخها.

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