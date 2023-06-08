«عروض صيف الشارقة» تنطلق أول يوليو

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق أول يوليو نسخة عام 2023 من «عروض صيف الشارقة»؛ الحدث التجاري والسياحي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً، وإحدى الفعاليات الرئيسة ضمن تقويم الشارقة السنوي لقطاع التجزئة.

وعقدت الغرفة، اجتماعاً تنسيقياً جمع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التابعة للغرفة، مع ممثلين عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومديري مراكز التسوق في الإمارة، بهدف الاطلاع على الخطة الترويجية والفعاليات المختلفة والتحضيرات الجارية لانطلاق العروض.

وترأس الاجتماع، الذي انعقد في مقر الغرفة، إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، وحضره سيف المطروشي، مدير إدارة خدمات الأعضاء بالغرفة، وشهد الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد انطلاق العروض في الأول من يوليو المقبل في مختلف مدن ومناطق الشارقة، كما تم بحث الإمكانيات والتسهيلات اللازمة التي توفرها غرفة الشارقة لإنجاح مستهدفات عروض صيف الشارقة، المتمثلة في تنشيط الحركة التجارية في الإمارة ورفع معدل المبيعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز