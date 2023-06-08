تعاون بين «مالية الشارقة» و«اقتصادية عجمان»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان يضم موظفي قسمي العقود والمشتريات والشؤون المالية، حيث اطلع الوفد الضيف على بعض إدارات وأقسام دائرة المالية المركزية، كما تعرف خلال جولته على إنجازات الدائرة وجهودها وبرامجها.

وقال الشيخ راشد القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة: سعدنا بزيارة وفد دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان التي تربطنا بهم علاقات استراتيجية حيوية، حيث تشكل مثل هذه الزيارات محطة مهمة في تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، والتنسيق الفعال فيما يخص الأعمال والبرامج والأنشطة المشتركة.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي وفق ما نستند إليه من نهج في تعزيز وترسيخ التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات والدوائر والهيئات، سواء على مستوى الشارقة أم على مستوى الإمارات، وبالتالي فإننا جميعاً نعمل على ترجمة هذا النهج لما له من دور ووظيفة مهمة في الارتقاء بالأداء والعمل.

من جانبة، أكد عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن هذه الزيارة أتت لتؤكد حرص الدائرة على الاطلاع على أفضل الممارسات، حيث تعمل الدائرة على تعزيز مفهوم المشتريات الخضراء والاستدامة في القطاع الحكومي، ويعتبر التحول نحو ممارسات المشتريات الخضراء والاستدامة من أولوياتنا الرئيسية، ونسعى للمساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل وأكثر استدامة بالتعاون مع الشركات والموردين والمجتمع المحلي.

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