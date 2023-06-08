اتفاق بين «أبوظبي للأوراق المالية» وبورصة أستانا لتسهيل الوصول للسوقين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع اتفاقية مع بورصة أستانا الدولية تصبح بموجبها البورصة العضو الرابع في منصة تبادل الرقمية، إضافة إلى الأعضاء الآخرين بورصة البحرين وبورصة مسقط.

وأطلق سوق أبوظبي منصة تبادل في يوليو 2022، وتعد أول مركز للتبادل الرقمي في المنطقة، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتوفر تبادل شبكة رقمية للتداول بين البورصات الأعضاء على المستوى الإقليمي والعالمي. وتهدف في مجملها تحسين سبل التعاون وزيادة السيولة في الأسواق المشاركة، من خلال تمكين التداول عبر الأسواق.

وتتيح الاتفاقية لشركات الوساطة الوصول عن بُعد للسوقين الماليين من خلال تبادل، مما يعزز التزامهما بتوسيع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.

كما ستسمح الاتفاقية بتبادل الاستثمارات عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من التداول مباشرة من خلال الوسطاء المرخصين في كلا السوقين، كما هو الحال مع الأسواق المالية الأخرى المشاركة في تبادل.

تأتي هذه الاتفاقية بعد الشراكة الاستراتيجية بين السوقين الماليين لتنفيذ خطط التعاون في مذكرة التفاهم التي وقعاها في أكتوبر 2021. والآن مع انضمام بورصة أستانا الدولية إلى منصة تبادل الرقمية، سيتم توسيع نطاق وقدرات المنصة بشكل أكبر، من خلال تقديم تجربة تداول أكثر سلاسة وفعالية للمستثمرين.

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