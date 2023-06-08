«الاتحادية للضرائب»: زيادة الإقبال على «باقة موَفَّق»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب زيادة الإقبال وارتفاع عدد المسجلين في «باقة موَفَّق»، التي أطلقتها الهيئة في مارس الماضي لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم الهيئة من خلالها العديد من الخدمات والحوافز والامتيازات المخصصة للقطاع.

جاء ذلك خلال «مجلس المتعاملين» الذي عقدته الهيئة في أبوظبي حول مبادرة «باقة موَفَّق» ودورها في دعم وتشجيع رواد الأعمال على الامتثال الضريبي، ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجارب مبتكرة بناءً على أفكارهم ومقترحاتهم.

واستعرض «مجلس المتعاملين» الذي عقد في «مركز أبوظبي الإبداعي» التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، أهداف مبادرة «مجالس المتعاملين»، ودورها في توفير قنوات للتواصل المباشر بين متعاملي جهات حكومة دولة الإمارات من مختلف فئات المجتمع وممثلي هذه الجهات، وعقد لقاءات دورية لتهيئة مناخ تشاركي بين الحكومة والمتعاملين وتسهيل تبادل الأفكار لتفعيل مشاركة المتعاملين في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها بالاستفادة من آراء ومقترحات المتعاملين.

وتحرص مبادرة «مجالس المتعاملين» على جمع الآراء بشأن تطوير الخدمات الحكومية من خلال عقد اللقاءات المباشرة، وإجراء الاستبيانات، والنقاشات للتعرف على مقترحات المتعاملين بشأن تطوير الخدمات بهدف توفير تجربة متعامل مثالية.

عرض توضيحي

وخلال «مجلس المتعاملين» الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب، قدم فريق من المتخصصين في الهيئة عرضاً توضيحياً حول أهداف ومميزات «باقة موَفَّق» التي جاء إطلاقها ضمن المشروعات التحولية التي تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، من خلال تحقيق نقلات نوعية في الاقتصاد، وفي مختلف مجالات العمل الحكومي، وتم استعراض فرص تطوير مبادرات وخدمات الهيئة لدعم وتشجيع رواد الأعمال على الامتثال الضريبي.

وأشار متخصصو الهيئة إلى أن «باقة موَفَّق» تقدم حلولاً ضريبية مبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في النظام الضريبي حالياً، بالإضافة إلى مواد تعليمية تثقيفية عن الإجراءات الضريبية تم تصميمها خصيصاً لتناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتم من خلاله الاستفادة من طاقات وقدرات القائمين على هذه الشركات لتمكينهم من أن يكونوا قوة دافعة للاقتصاد الوطني تعزيزاً لثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وأوضحوا أنه يمكن الدخول لباقة موَفَّق من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في النظام الضريبي من خلال بوابة الخدمات الضريبية الإلكترونية «إمارات تاكس»، مشيرين إلى أن الباقة توفر مجموعة متنوعة من المميزات والحوافز المشجعة على الامتثال الضريبي، من بينها عروض أسعار تنافسية لبرامج وأنظمة محاسبية ضريبية منخفضة التكاليف لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية حجز مواعيد مباشرة مع مديري حسابات متخصصين في العلاقات الضريبية، والاستفادة من عروض خدمات الوكلاء الضريبيين.

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