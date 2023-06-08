توسيع محفظة مركز الأعمال الألماني العربي في «دبي للسلع»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز الأعمال الألماني العربي، العامل في تقديم مساحات مكتبية جاهزة في منطقة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، عن توسيع نطاق محفظته من الحلول المكتبية المجهّزة. ويقدم المركز مساحات مكتبية مجهزة ومفروشة بالكامل وغير ذلك من مساحات العمل المشتركة على امتداد أكثر من 40700 قدم مربع.

وجاء افتتاح المساحات المكتبية الجديدة بحضور كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وميريام لايكبرينك، المدير العام لدى مركز الأعمال الألماني العربي.

طموح مشترك

وقال أحمد بن سليّم: «اضطلع مركز الأعمال الألماني العربي بدور محوري في دعم سهولة ممارسة الأعمال، بفضل ما يقدمه من حلول مكتبية وخدمات أعمال متكاملة تمنح مجتمع الشركات قيمة كبيرة وتعود عليها بالنفع. ويشكل هذا التوسع دليلاً آخر على طموحنا المشترك بينما يواصل مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز نمو قاعدة أعضائه الـــ23.000 من الشركات المسجلة. وفي هذه المناسبة، نود أن نهنئ مركز الأعمال الألماني العربي على هذه الخطوة. ونتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك فيما بيننا للمضي قدماً نحو المزيد من النجاح».

وافتتح مركز دبي للسلع المتعددة، خلال العام 2018، مكتباً تمثيلياً في مدينة دوسلدورف الألمانية، والذي تديره «شركة الاستشارات الألمانية العربية»، وهو ما عزز تقارب المركز من قطاع الشركات الأوروبية ورسم أمامها مساراً مبسطاً للتوسع في جميع أنحاء العالم.

وقالت ميريام لايكبرينك: «إن مركز الأعمال الألماني العربي، عكف منذ عام 2013، على دعم مسيرة نمو مركز دبي للسلع المتعددة الذي أصبح اليوم ثقلاً محورياً على خارطة الأعمال الدولية. ومن خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المكتبية الفاخرة، فإننا بذلك نتيح الفرصة للشركات بكل أنواعها بتوجيه تركيزها واهتمامها نحو توسيع نطاق أعمالها ونمو أنشطتها، بالاستفادة من دبي ومركز دبي للسلع المتعددة كنقطة انطلاق نحو الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

ويدعم توسعنا الأخير هذه المساعي المنشودة بكفاءة عالية كما يحقق العديد من المكاسب الملموسة، وإننا نتطلع إلى بحث المزيد من سبل التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من أي وقت مضى».

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