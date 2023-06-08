محطة جديدة لمجموعة إينوك في القرائن بالشارقة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة إينوك، افتتاح محطة خدمة جديدة في منطقة القرائن بإمارة الشارقة لتلبية الطلب المتنامي على الوقود في المناطق المجاورة مثل المدينة الجامعية والمنطقة الصناعية ومطار الشارقة الدولي.

وتقع المحطة الجديدة أمام المستشفى الملكي على الطريق المؤدي إلى مطار الشارقة من طريق مليحة، وبذلك تخدم المجمّعات السكنية في منطقتي القرائن والجرينة. وبافتتاح المحطة الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي لمحطات الخدمة التابعة للمجموعة إلى 23 محطة في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز