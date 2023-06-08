تعاون بين «الإمارات الإسلامي» ومنصة «بُنى» لتسهيل المدفوعات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن شراكته مع منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، التي تديرها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، وذلك لتعزيز وتسهيل معاملات المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة العربية.

وسيسهم هذا التعاون المهم مع «بُنى» في مساعدة متعاملي «الإمارات الإسلامي» على إجراء المدفوعات والتحويلات داخل المنطقة بطريقة سريعة وفعالة وآمنة، تماشياً مع التزام المصرف بتحفيز الابتكار في قطاع الصيرفة الإسلامية. وتهدف منصة «بُنى» للمدفوعات عبر الحدود إلى تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال زيادة فرص التجارة والاستثمار، وتوفير خدمات المقاصة والتسوية بسلاسة بعملات متعددة في جميع أنحاء المنطقة العربية.

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي: «في إطار استراتيجيتنا للتحول الرقمي والابتكار، يعمل «الإمارات الإسلامي» باستمرار على تعزيز وتنمية عروضنا الرقمية للمتعاملين لاسيما في خدمات المدفوعات. ونتطلع من خلال هذا التعاون مع «بُنى» إلى تمكين متعاملينا بإتاحة وصولهم إلى تجربة مدفوعات سلسة ومبسطة وآمنة».

وأضاف: «تماشياً مع رؤيتنا في أن نكون المصرف المتوافق مع الشريعة الإسلامية الأكثر ابتكاراً لمتعاملينا وموظفينا ومجتمعاتنا، سيواصل «الإمارات الإسلامي» عقد مثل هذه الشراكات لتقديم منتجات مبتكرة وتعزيز تجربة المتعاملين».

وقال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بُنى للمدفوعات عبر الحدود): «يسعدنا أن نرحب بـ«الإمارات الإسلامي» لانضمامه لقائمة المؤسسات المصرفية المشاركة. ونتطلع قدماً للتعاون مع المصرف لتقديم تجربة غنية وفعالة .

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