«دبي المالي العالمي» يحشد الجهود لدعم التمويل المستدام

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس بمركز دبي المالي العالمي، أعمال النسخة الثانية من قمة التمويل المستدام ضمن إطار مساعيه الرامية لحشد جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات.

وتناقش القمة استراتيجيات التمويل الضرورية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، وتجمع تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول وأبرز الشخصيات في قطاع التمويل لاستكشاف سبل مواجهة التغير المناخي وتحقيق التحول العادل نحو اقتصاد مستدام. وألقى السفير ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، كلمة ترحيبية مصورة سلط فيها الضوء على محورية دور قطاع التمويل في تسريع تبني مبادرات التغير المناخي.

التزام

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «التعاون مع برنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 التابع لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، بما في ذلك النسخة الثانية من قمة التمويل المستدام، يأتي في إطار التزامنا بلعب دور محوري وقيادي في تحقيق أولوياتنا الوطنية لمؤتمر الأطراف COP28، التي تشمل تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي. وتستند القمة أيضاً إلى رؤيتنا في إيجاد حلول عالمية متسقة تلبي احتياجات منظومة التمويل المناخي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وذلك بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً».

مشاركات

وشهدت القمة إقبالاً كبيراً من قبل المختصين والمهتمين بالقطاع لمناقشة أولويات مؤتمر الأطراف COP28، حيث تم استقطاب أكثر من ألف طلب مشاركة، أي ما يزيد على ضعف العدد المحدد بـ300 مشارك. وقال عمر شيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية: «سيكون التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف COP28 نقطة تحول حاسمة يتحدد فيها مستوى التقدم المُنجز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.

ومن المتوقع للإمارات أن تقود الجهود العالمية لإيجاد الحلول الواقعية والعملية المطلوبة لتسريع تحول نظام الطاقة العالمي. ويعتبر برنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28، والذي يحظى بأكثر من 50 شريكاً عالمياً، أول مبادرة تركز على التمويل المناخي دعماً لتحقيق مستهدفات مؤتمر الأطراف COP28. وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي وشركائنا من جميع أنحاء العالم، نقدم برنامجاً متكاملاً من أنشطة العمل المناخي - بما في ذلك قمة التمويل المستدام – لزيادة الوعي ودعم تسريع وتيرة العمل المناخي عبر مختلف مجالات التمويل».

متحدثون

وضمت قائمة المتحدثين في القمة علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وكريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وإيلين سولورينك، رئيس شبكة «مبادئ الاستثمار المسؤول» للمملكة المتحدة وإيرلندا والشرق الأوسط، وديفيد شيسبي، رئيس قسم الإشراف والاستدامة والتأثير في شركة «مارتن كوري»، وفيجايبال باينز، كبير مسؤولي الإستدامة في بنك الإمارات دبي الوطني، وكريستيان جوكيل، الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر بشركة «سدكو كابيتال».

فعاليات

ومنذ إطلاق برنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28، نظّم مركز دبي المالي العالمي ومبادرة التمويل الأخلاقي العالمية أول قمّة في العالم للتمويل المستدام استقطبت نخبة من أبرز المؤسسات الاستثمارية والبنوك وصنّاع السياسات ومزودي الخدمات المالية. وبالإضافة إلى العديد من اجتماعات المائدة المستديرة وندوة مخصصة حول دور المرأة في التمويل، انعقدت أيضاً على هامش القمة الجلسة الثانية «السلسلة التدريبية للتمويل المناخي».

وسيواصل المركز خلال الأشهر المقبلة العمل على إيجاد حلول مشتركة لمعالجة تحديات التغير المناخي. وتشمل قائمة الفعاليات المقبلة منتدى مركز دبي المالي العالمي للاستدامة المستقبلية، وجلسة حول توقعات قطاع التمويل بشأن مؤتمر الأطراف COP28، والمؤتمر العالمي لشبكة حوكمة الشركات الدولية، كما يستضيف المركز ويشارك بسلسلة من المناقشات والفعاليات ذات الصلة خلال الفترة حتى انتهاء مؤتمر COP28 المُقرر عقده في 12 ديسمبر.

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