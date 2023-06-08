«تنظيم الاتصالات» تدعم ممكنات الحكومة الرقمية بحزمة مبادرات للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حزمة متعددة المحاور من خدمات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التحول الرقمي، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنية، التي أصبحت أحد العناوين البارزة لعصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في التوظيف الأمثل لتلك التقنية الجديدة في مجال التمكين الرقمي للجهات الحكومية كونه جزءاً من الدور الاستراتيجي للهيئة في هذا السياق.

وتشمل محاور الحزمة توفير مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي الداعمة لممكنات الحكومة الرقمية سواء على السحابة السيادية الاتحادية، أو على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات U.ae. وفي سياق هذه الحزمة تم إطلاق خدمة «فكرة اسم»، وهي مبادرة مبتكرة تتيح لأي مستثمر أو رائد أعمال الحصول على اسم نطاق إماراتي مناسب للنشاط التجاري، الذي يرغب في مزاولته بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.

أحدث التطبيقات

وقال طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة: «تعمل الهيئة على تبني وتطبيق أحدث التقنيات، لتعزيز دورها كونها ممكناً للتحول الرقمي في الحكومة والمجتمع، وبما ينسجم مع رؤية نحن الإمارات 2031 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة للأعوام العشرة الأولى من الخمسين الثانية، والتي تنص على إنشاء المنظومة الأكثر ريادة وتطوراً، وتعزيز الأداء الحكومي، وتطوير أفضل نماذج عمل مرنة، من حيث النتائج والفاعلية».

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة: «منذ مطلع فبراير 2023 حين وجهت الحكومة بضرورة استكشاف الآفاق العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي أطلقنا مختبرات ابتكار وورش عمل داخلية، بمشاركة العديد من كفاءات الهيئة، وتوصلنا إلى باقة من المبادرات، التي تجمع بين تعزيز الكفاءة الحكومية، وزيادة رضا المتعاملين، وتسهيل مهمة الجهات الحكومية في تطبيق التحول الرقمي عبر الاستخدام الأمثل لحلول الذكاء الاصطناعي المتاحة. وستشهد الفترة القريبة المقبلة تطبيق العديد من هذه المبادرات بشكل متدرج».

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