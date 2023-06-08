سوق دبي يصعد للجلسة التاسعة على التوالي

المصدر: دبي- محمد عباس

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واصل مؤشر سوق دبي المالي سلسلة مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي، محققاً أطول سلسلة مكاسب يومية منذ فبراير الماضي. وارتفع المؤشر بنسبة 0.26% أو ما يعادل 9.65 نقاط، مسجلاً مستوى 3687.63 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 6 مايو 2022. وحقق السوق مكاسب في ختام جلسة أمس، وربح رأسماله السوقي 823 مليون درهم، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 638.06 مليار درهم في نهاية جلسة، أول من أمس، إلى 638.89 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «تعليم القابضة» و«والخليج للملاحة» مكاسب 15 شركة بسوق دبي، وارتفعا 8% و6.16% على التوالي، في حين استحوذ سهم «تعليم» على سيولة، جاوزت 126.7 مليون درهم، بنسبة 22% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 574.55 مليون درهم. وسجل السوقان إجمالي 27.06 ألف صفقة، شملت 453.7 مليون سهم، وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 269.5 مليون سهم في سوق دبي، و184.2 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة، التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.55 مليار درهم بختام جلسة أمس، توزعت بين 971.63 مليون درهم في سوق أبوظبي، و576.73 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي بختام جلسة أمس محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمتها سهم «إعمار العقارية»، الذي صعد بنسبة 1.66%، وقفز سهم «الإثمار القابضة» بالحد الأقصى بنسبة 14.9% عند 0.177 درهم، وزاد الرمز 4.17%، واكتتاب القابضة 3.6%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.22%، إلى مستوى 9377.43 نقطة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في السوق، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة جاوزت 221.7 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 113.1 مليونا. وارتفع في السوق أسهم البنك العربي المتحد 9%، وهيلي القابضة 8.1%، وحياة للتأمين 4.9%، وبروج 1.96%.

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