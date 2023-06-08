«سويسا» تبني منشأة تصنيعية في دبي للتوسع عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «سويسا» للتصميمات الداخلية للطائرات توسيع أعمالها عبر بناء منشأة تصنيعية لها في دبي، لتقديم خدمات التصميمات الداخلية لأكثر من 100 شركة طيران حول العالم.

وستزيد منشأة دبي الطاقة الإنتاجية للشركة بشكل ملحوظ بما يعزز من قدراتها على خدمة عملائها في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا. وتستهدف الشركة من حضورها في دبي توفير خدمات مباشرة للعملاء، على غرار «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران»، وشركات طيران إقليمية ودولية، مع تحسين الخدمات اللوجستية، وتقليل أوقات التسليم.

وقال جاكوبا ميستا، الرئيس التنفيذي لشركة «سويسا»: نحن ملتزمون بالشراكة مع عملائنا لتسريع وصول المنتجات إلى السوق.

وأكد أن الشركة اكتسبت الخبرة الصناعية على مدى العديد من السنوات الناجحة في المكسيك، ومن خلال الاستفادة من أنظمة الجودة القوية والابتكارات، لتقديم أفضل الحلول الممكنة للعملاء. وأشار ميستا إلى أهمية تلبية احتياجات العملاء التشغيلية بكفاءة.

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