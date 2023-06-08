3 شركات عريقة في الإمارات ضمن الأفضل في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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استأثرت الإمارات بثلاث شركات، ضمن قائمة «أفضل 10 شركات عريقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نشرتها مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية.

وجاءت «أرامكس» لخدمات توصيل الطرود في المركز الرابع. وذكرت «سي إي أو ورلد»، أن الشركة، التي يقع مقرها الرئيس في دبي، تتمتع بوجود وانتشار عالميين، ولديها مكتبان آخران بخلاف مكتبها الرئيس في دبي؛ أحدهما في نيويورك، والآخر في عمّان.

وجاءت مجموعة «باتيا وإخوانه»، التي يقع مقرها الرئيس في دبي أيضاً في المركز السادس. وذكرت المجلة، أن المجموعة تأسست في دبي عام 1957، إلا أن لديها مكاتب خارج الإمارات، في مناطق أخرى عدة حول العالم، منها بعض البلدان الأوروبية. وجاءت مجموعة «اتصالات من &e» في المركز التاسع، وأفاد التقرير بأن المجموعة التي يقع مقرها الرئيس في أبوظبي، وتأسست في 1976، نجحت في اكتساب المزيد من الأسواق عبر السنوات، حتى باتت خدماتها تغطي حالياً 16 دولة في آسيا، الشرق الأوسط وأفريقيا.

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