«إس أند بي» تمنح «أبوظبي الأول» نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثبّتت وكالة ستاندرد اند بورز «إس أند بي»، تصنيفها للجدارة الائتمانية لدى بنك أبوظبي الأول، عند «AA-» على المدى الطويل، و«A-1+» على المدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت إن سبب ذلك يتمثل في معدل النمو الذي حققه البنك في الإقراض على مدار العام الماضي، حيث كان فائقاً على نحو مستدام. علاوة على ذلك، فإن انكشاف البنك على القطاع العام في أبوظبي، الذي يتمتع بثراء هائل، وأيضاً حصول البنك على التمويل من هذا القطاع، لا يزال وسيبقى واحداً من أهم عوامل استقرار ميزانية البنك.

وتوقع التقرير أن يبقى «بنك أبوظبي الأول» محتفظاً بصدارته لسوق الخدمات المصرفية في الإمارات، بحكم تمكّن إدارته من تعزيز كفاية رأس المال، جودة الأصول ووفرة السيولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز