غرفة الفجيرة تنظم ورشة عمل لدعم قطاع التصنيع

المصدر: (الفجيرة- البيان)

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أكد سلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن قطاع الصناعة يشكل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، وذلك لإسهامه في رفع مستوى الإنتاجية، ولكونه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة.

وثمّن دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لكونها الجهة التنظيمية والتشريعية لقطاع الصناعة، ولحرصها على تهيئة البيئة الاستثمارية والفنية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بورشة عمل لدعم قطاع التصنيع التي نظمتها الغرفة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للضرائب في مقر الغرفة.

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