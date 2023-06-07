إطلاق تحالف الإمارات للكربون لدعم صفرية الانبعاثات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت أمس المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي «UICCA»، التي يقع مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي كمؤسسة غير حكومية تعمل بصفتها مركز فكر ومسرعات مستقلة ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الدولة، تحالف الإمارات للكربون، وهو مجموعة من الشركاء الذين يكرسون جهودهم لدعم تطوير ونمو سوق للكربون بدولة الإمارات.

ويضم تحالف الإمارات للكربون، برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مجموعة من المؤسسات المرموقة التي تدرك أهمية أرصدة الكربون وتأثيرها الفعال في تحقيق مستهدفات صافي الانبعاثات الصفري. ويضم االأعضاء المؤسسين للتحالف كل من شركة AirCArbon Exchange (ACX)، وبنك أبوظبي الأول (FAB)، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بالإضافة لـ UICCA.

تطوير

ويعمل تحالف الإمارات للكربون على إقامة تعاون وطني يجمع بين المشاركين الرئيسيين في السوق، بهدف تعزيز جهود إزالة الكربون وتطوير معايير وأطر مبتكرة لتمويل مبادرات الكربون المثمرة، ورفع الوعي والمعرفة حول أسواق الكربون، بجانب دعم المؤسسات في تنفيذ برامجها ومبادراتها المكرسة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

سيساهم تأسيس سوق للكربون يحقق أعلى درجات المرونة والشفافية والجودة في توجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال نحو المشاريع الداعمة لجهود إزالة الكربون، كما سيتيح للشركات منهجية وآليات شاملة لتسريع رحلة تحولهم وتحقيق الأهداف المرجوة في الحد من الانبعاثات.

انبعاثات

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي «UICCA»: إن الحد من انبعاثات الكربون أمر أساسي من أجل استمرارية كوكبنا، وعلينا أن نبذل دوراً فاعلاً للحد من الانبعاثات عبر كل القطاعات، وإنه من الضروري أن يتخذ القطاعان العام والخاص خطوات فعالة لتقليل الانبعاثات، كما أن الشراكات المثمرة، مثل تحالف الكربون التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ستلعب دوراً محورياً في إيجاد حلول عملية من شأنها الحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال تمويل المساعي والمبادرات المبذولة في خفض مستويات الانبعاثات، وبالتالي تعزيز قدرتها على الاستمرار بكفاءة عالية على الصعيد المالي والبيئي والاجتماعي.

وأضافت الشيخة شما بنت سلطان: تحالف الكربون سيرسخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً لأسواق الكربون عالية الجودة والشفافية، وبما يدعم الجهود المرجوة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

حوار

وتماشياً مع مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والشروط المنصوص عليها وفق اتفاقية باريس للمناخ، سيقوم تحالف الإمارات للكربون بدور حيوي في تسهيل الحوار الشامل بين جميع أصحاب المصلحة بجانب وضع إطار عمل قوي وخطة تنفيذية واضحة لسوق الكربون في دولة الإمارات.

وسيعقد تحالف الإمارات للكربون أول اجتماع للجنة التوجيهية مع جميع أعضائه المؤسسين خلال الأسبوع الجاري، وستسهم مخرجات التحالف في توجيه الاستراتيجيات الحكومية ودفعها مع تحقيق توافق أكبر بين القطاعين العام والخاص. وسيكون التحالف ممثلاً عن المشترين والبائعين لأرصدة الكربون والتجار ومطوري مشاريع المناخ والمؤسسات المالية والشركات والبورصات والوسطاء.

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