«إنفستكورب» تؤكد التزامها بالاستدامة و«النمو المسؤول»

المصدر: دبي ـ البيان

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أصدرت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، نسختها الأحدث من تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وحصل إطلاق التقرير الذي يحمل عنوان «النمو المسؤول» في مؤتمر «سوبر ريتورن برلين».

يبيّن الإصدار الأخير من التقرير التقدم الذي أحرزته الشركة في التزاماتها الأساسية لبناء أعمال مستدامة عالية الأداء، وإحداث تأثير اجتماعي أكبر، واستخدام الموارد ورأس المال لتسريع إزالة الكربون من أعمال الشركة وعبر محفظتها الاستثمارية العالمية. ويركز تقرير «النمو المسؤول» على البيانات والقياس في ما يخص مجموعة من العوامل البيئية والاجتماعية والمؤسسية ذات الصلة، كعناصر تمكين أساسية لتحويل التزامات الاستدامة إلى إجراءات موثوقة. ويأتي إصدار التقرير قبل سلسلة من الإعلانات التي ستصدرها الشركة على مدار العام 2023 في ما يخص الاستثمار المستدام.

وقال الرئيس التنفيذي لانفستكورب محمد العارضي: يغطي تقريرنا مجموعة واسعة من الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة. إن التغير المناخي هو أحد أكبر التحديات في عصرنا، وهو محط تركيز رئيسي في أنشطة الاقتصاد العالمي وعمل القادة السياسيين العالميين. نأمل من خلال جمع البيانات لتوثيق تقدمنا وتقديمها للجمهور، أن نخطو خطوات واسعة عالمياً لدفع الاستدامة والتقدم إلى أهدافنا، والمساهمة في تحديد المسارات العملية لتحقيق ذلك.

ويغطي التقرير مجموعة واسعة من الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة، ويبقى التغير المناخي أحد أكبر التحديات، وهو مجال تركيز رئيسي في أنشطة الاقتصاد العالمي وعمل القادة السياسيين العالميين. ووسعت انفستكورب استثماراتها في الشركات التي تؤدي دوراً حيوياً في التحول التكنولوجي والاستدامة على مستوى العالم.

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