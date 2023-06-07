غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في جاكرتا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد لها في مدينة جاكرتا في إندونيسيا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمكاتب الخارجية للغرفة حول العالم إلى 18 مكتباً في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كجزء من مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتهدف إلى تأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

كما تهدف هذه المكاتب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب المواهب والأعمال التجارية الجديدة لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من المراكز التجارية الرائدة في العالم، مع تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من توسيع أعمالها في 30 سوقاً خارجياً ذات أهمية استراتيجية.

وتم افتتاح المكتب رسمياً مساء أمس خلال حفل أُقيم في جاكرتا بمشاركة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي بهليل لحدالية، وزير الاستثمار في إندونيسيا، وعبد الله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا، وحسين باقيس، سفير إندونيسيا لدى دولة الإمارات، وحسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، وبيرناردو فيجا، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة إندونيسيا.

وقال معالي الصايغ في كلمته خلال افتتاح المكتب: "يعكس تأسيس المكتب الخارجي التزامنا المشترك بتعزيز الروابط بين البلدين الصديقين. وإنني أدعو الشركات الإندونيسية الكبيرة والصغيرة للاستفادة من الخبرات والمعارف والموارد التي تتيحها غرف دبي لدعم أهدافها الاستثمارية والتجارية. ونتطلع من خلال تأسيس شراكات جديدة إلى متابعة مسيرتنا الثابتة لخلق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً".

وفي إطار تعليقه على افتتاح المكتب الجديد، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعتبر إندونيسيا سوقاً استراتيجية رئيسية، ويشكل افتتاح مكتبنا في جاكرتا خطوة مهمة لبناء شراكات عابرة للحدود مع واحدة من أقوى اقتصادات العالم. وسنواصل التعاون معاً لتحفيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الجانبين، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق قفزة نمو كبيرة في الصادرات والواردات بين السوقين".

وفي العام الماضي، وقعت دولة الإمارات وإندونيسيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أسّست لحقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة قيمته الإجمالية من حوالي 11 مليار درهم إماراتي في عام 2021 إلى 36,7 مليار درهم في غضون الخمس سنوات المقبلة. كما ألغت الدولتان وستخفضان بشكل تدريجي الرسوم الجمركية على حوالي 99% من سلعهما التجارية.

وحسب الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي، وصل حجم التجارة غير النفطية بين دبي وإندونيسيا إلى 11.9 مليار درهم إماراتي خلال عام 2022، مما يمثل نمواً استثنائياً بنسبة 26.6% مقارنة بالعام 2021. وسيتيح افتتاح المكتب التمثيلي في إندونيسيا فرصاً جديدة للمصدرين والشركات في كلا البلدين.

وبلغ عدد الشركات الإندونيسية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 192 شركة مع نهاية العام 2022، مسجلاً نمواً كبيراً بنسبة 204,8% منذ عام 2016، مما يعكس الأهمية المتنامية لدبي بالنسبة للشركات الإندونيسية. وتهدف غرفة دبي العالمية إلى تعزيز العلاقات التجارية القوية مع إندونيسيا، وذلك من خلال تحديد واستثمار الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في القطاعات الرئيسية، بما فيها الملابس وزبدة الكاكاو والألمنيوم والأعمال الزراعية.

وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها غرف دبي لجذب الشركات إلى الإمارة، التقى وفد غرفة دبي العالمية إلى إندونيسيا مع عشرة شركات متعددة الجنسيات في قطاعات الخدمات اللوجستية والبرمجيات والتكنولوجيا والصناعات الدوائية.

وسيركّز مكتب جاكرتا على بناء علاقات قوية مع الأطراف المعنية الرئيسية في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الشركات الإندونيسية التي تعتزم دخول سوق دبي والتوسع دولياً من بوابة الإمارة. وسيعمل المكتب كذلك على إيجاد قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي بين الشركات الإماراتية والإندونيسية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الإندونيسيين في تنظيم مناسبات التواصل ومنتديات الأعمال ولقاءات الأعمال بين الشركات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز