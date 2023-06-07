«كهرباء دبي» تتلقى عروضاً لتنفيذ المرحلة الـ6 من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تلقيها عرضين من كل من شركة أكوا باور، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، حيث قدمت "مصدر" أقل سعر بلغ 1.62154 سنت دولار أمريكي للكيلووات ساعة لتنفيذ المرحلة السادسة (بقدرة 1,800 ميجاوات) من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، وسيتم تشغيل هذه المرحلة على مراحل بدءًا من الربع الأخير من عام 2024.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "دعماً لرؤية القيادة الرشيدة التي تمنح أولوية كبرى لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، حطمت هيئة كهرباء ومياه دبي الرقم القياسي الذي حققته قبل ذلك في أدنى سعر لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بناءً على نموذج المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأمر الذي أسهم في خفض تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وتحظى مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة واهتمام المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي. وقد استقطبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف معالي الطاير: "يتطلب تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، قدرة إنتاجية تصل إلى 42,000 ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050. ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لمشاريع الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 2,237 ميجاوات، وهناك حاليا في المجمع 533 ميجاوات تحت التنفيذ. ومع اكتمال المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1,800 ميجاوات، ستصل قدرته الإنتاجية الإجمالي إلى 4,660 ميجاوات."

وأكد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي حريصة على استكمال مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفقًا لأعلى المعايير العالمية باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن المجمع سيسهم في الحد من أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وبدأت هيئة كهرباء ومياه دبي عملية اختيار المتناقص الأفضل بإصدار خطابات إبداء الاهتمام (EOI) في 14 سبتمبر 2022، تلاها إرسال طلبات التأهيل (RFQ) إلى 23 من مقدمي العطاءات المهتمين بتاريخ 15 نوفمبر 2022. وبعد دراسة العروض، تم تأهيل 7 شركات عالمية للتقدم بالعروض (RFP) في 30 ديسمبر 2022.

يشار إلى أن الهيئة تقوم حالياً بتقييم العطاءات المستلمة من المطورين، وسيتم اختيار المتناقص الأفضل في الربع الثالث من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز