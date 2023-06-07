ميزانية مصرف الإمارات المركزي تبلغ أعلى مستوى بتاريخها

المصدر: وام

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تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 594 مليار درهم في نهاية مارس الماضي لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر مارس 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.3% لتصل إلى 594.12 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 564.25 مليار درهم في فبراير السابق عليه، بزيادة تعادل 29.8 مليار درهم خلال شهر.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 15.2% أو ما يعادل 78.3 مليار درهم مقابل نحو 515.79 مليار درهم في مارس 2022، بينما زادت بنحو 7.05% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 554.99 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 261.16 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مارس الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 196.82 مليار درهم، و107.82 مليار درهم للودائع، و3.57 مليار درهم للقروض والسلف، و24.75 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 247.14 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 195.98 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و129.21 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و14.21 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و7.58 مليار درهم خصوم أخرى.

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