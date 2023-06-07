سوق دبي يسجل أطول سلسلة مكاسب منذ فبراير

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها، في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 8.1 مليار درهم، فيما نجح سوق دبي المالي في تحقيق أطول سلسلة مكاسب يومية منذ فبراير الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.304 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.312 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.673 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و638.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.54 مليار درهم موزعة بواقع 971.6 مليون درهم في سوق أبوظبي و576.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 453.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 27 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.22% أو ما يعادل 20.45 نقطة ليغلق عند 9377.43 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.27% أو ما يوازي 24.7 نقطة ليقفل عند 9211.92 نقطة.

تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "بروج" 1.96% و"أدنوك للحفر" 1.7% و"أدنوك للتوزيع" 1.47% و"الدار العقارية" 1.18% و"أبوظبي التجاري" 1% و"أبوظبي الإسلامي" 0.99% و"فيرتيغلوب" 0.94% و"أي آند" 0.71% و"ملتيبلاي" 0.65% و"الفا ظبي" 0.57% و"أدنوك للغاز" 0.33%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 221.7 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً نحو 113.1 مليون درهم، ثم "أدنوك للغاز" 52.9 مليون درهم، و"أبوظبي التجاري" 52.3 مليون درهم و"ملتيبلاي" 51.6 مليون درهم.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.26% رابحاً 9.65 نقطة، مواصلا بذلك مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي ليقفل عند 3687.63 نقطة بالغاً أعلي مستوياته منذ 6 مايو 2022، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 1.06% والصناعة 0.3% والسلع الاستهلاكية 0.63%.

تدعم سوق دبي بارتفاع أسهم "إعمار العقارية" 1.65% و"إعمار للتطوير" 0.55% و"تيكوم" 1.24% و"الإمارات دبي الوطني" 0.36% و"سوق دبي المالي" 2.77% و"سالك" 1% و"إمباور" 1.65%.

واستحوذ "تعليم القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 126.7 مليون درهم، تلاه "الخليج للملاحة" جاذبا نحو 96.4 مليون درهم، و"ديوا" بسيولة 75.1 مليون درهم و"مصرف عجمان" 69.5 مليون درهم.

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