«الموانئ والجمارك» تفوز بجائزة الشرق الأوسط للنقل والخدمات اللوجستية

المصدر: (دبي - البيان)

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حصدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جائزة «الحلول الأمنية الأكثر إلهاماً» ضمن جوائز الشرق الأول للنقل والخدمات اللوجستية لعام 2023 تقديراً لجهودها في توفير أفضل الحلول الأمنية، التي تتوافق مع أفضل الممارسات وأعلى المستويات والمعايير العالمية المعتمدة.

وتسلّم الجائزة التي استحقتها المؤسسة هند أحمد شاكر، مدير إدارة الاستراتيجية والاتصال بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة خلال حفل التكريم الذي عقد في فندق الريتز كارلتون بدبي بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وعدد من الخبراء والمتخصصين في الصناعة المشاركين في الفئات المختلفة من الجائزة.

وقالت هند شاكر: «تكريم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة يعتبر تثميناً وتقديراً لجهودها الرائدة والمتميزة في مجال الأمن والخدمات اللوجستية التي تقدمها لشريحة واسعة من المتعاملين، وتبنيها لأحدث التقنيات والأساليب التي تتوافق مع أفضل المعايير المحلية وأرقى الممارسات العالمية»، مثمنة جهود فرق العمل المعنية والتزامها في تقديم مستويات خدمة تلبي توقعات المتعاملين والشركاء وتحقق سعادتهم.

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