«مصدر» توقّع اتفاقية بدء تطوير مشروع لطاقة الرياح في مصر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وائتلاف شركائها الذي يضم «إنفنيتي باور» أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، وشركة «حسن علام للمرافق» المتخصصة في استثمارات البنى التحتية المستدامة، توقيع اتفاقية مع «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» في مصر، لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 10 مليارات دولار، ستشكل عند اكتمالها إحدى أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت في القاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور، وحسن وعمرو علام، الرئيسان التنفيذيان لشركة حسن علام القابضة.

وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47.790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9 % تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر. وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42 % من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

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