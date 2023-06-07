دبي للسلع: إطلاق أبتاون تاور قريباً

المصدر: دبي - البيان

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يطلق مركز دبي للسلع المتعددة، خلال الأشهر المقبلة، برج «أبتاون تاور» الذي قامت بتصميمه شركة التصميم العالمية «أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية». ويعد أول برج شاهق الارتفاع يتم بناؤه في منطقة «أبتاون دبي».

ويبلغ طول برج «أبتاون تاور»، 340 متراً، ويتألف من 81 طابقاً. وسيضم البرج فندق «سو /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ أبتاون دبي» من فئة الخمس نجوم المكون من 188 غرفة ومشروع «سو /‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ أبتاون دبي ريزيدنسيز»، بالإضافة إلى مساحات مكتبية تجارية ومجموعة من المطاعم الحصرية ومنافذ المأكولات والمشروبات في الساحة الترفيهية «ذا أتريوم». وقد تم تأجير كل المساحات التجارية المميزة من الدرجة الأولى الممتدة على ارتفاع 22 طابقاً من برج «أبتاون تاور» وذلك قبل افتتاح البرج، مما يعكس الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة وبرج «أبتاون تاور» لدى مجتمع الشركات العالمية.

تعيين

وأعلن مركز دبي للسلع تعيين «ميس»، الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المشاريع العقارية لإدارة خدمات ومرافق البرج. وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يُعد برج أبتاون تاور أول معلم رئيسي ضمن تطوير منطقة (أبتاون دبي). وبالطبع كانت أولويتنا الأساسية هي اختيار شركة متخصصة في خدمات إدارة المباني تتماشى مع مكانة البرج المتميّزة، وبما يضمن تقديم أعلى المستويات في تلبية تطلعات مستأجري المكاتب والمقيمين والزوار. ويُعد قرار تعيين مجموعة ميس هو أحدث خطوة نتخذها في إطار ترسيخ مكانة البرج كأحد أفضل وأكثر الوجهات الجاذبة محلياً وإقليمياً.

ومن جانبه، قال روس أبات، الرئيس التنفيذي لدى شركة «ميس أوبريت»: سعداء باختيارنا من جانب مركز دبي للسلع المتعددة لإدارة عمليات برج أبتاون تاور ومرافقه، خصوصاً وأننا سنضطلع بدور محوري في الحفاظ على المكانة الرائدة التي يتمتع بها البرج خلال السنوات القادمة. وهذه فرصة رائعة للمشاركة في مسيرة المركز الرامية إلى إعادة رسم ملامح المجتمعات الفارهة متعددة الاستخدام في دبي، بموازاة التركيز على تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

ستقوم مجموعة «ميس»، قبل الإطلاق الرسمي لبرج «أبتاون تاور»، بمباشرة تنفيذ الخطوات والممارسات الأساسية، بما في ذلك الحوكمة التشغيلية والسياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة، بهدف تقديم خدماتها بكفاءة عالية، والتي ستتضمن صيانة البرج وإدارة العقود وتطبيق إستراتيجية البرج وغير ذلك.

استدامة

وانسجاماً مع أهداف واستراتيجية الاستدامة التي يتبنّاها مركز دبي للسلع المتعددة، فقد حصل برج «أبتاون تاور» على شهادة التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED) ضمن إطار الاستدامة الدولي.

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