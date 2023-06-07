فتح باب المشاركة في جوائز معرض الخمسة الكبار جلوبال 2023

المصدر: دبي - البيان

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فتحت جوائز الخمسة الكبار جلوبال Big 5 Global Impact Awards 2023 باب المشاركة احتفالاً بالإنجازات والتحول في صناعة التشييد والبناء في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث ستكرم الجوائز هذا العام بنسختها الثالثة واستضافتها خلال المعرض: الابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والإنجازات الرقمية في صناعة البناء من خلال 19 فئة جوائز شاملة.

وتتماشى الجوائز مع أهداف مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28» لتوحيد الجهود من أجل العمل المناخي والاعتراف بالشركات والمشاريع والأفراد الذين يقدمون مساهمات كبيرة في الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز الممارسات المستدامة، ودفع الاستدارة في مشاريع البناء والتعديل التحديثي.

وأكدت فيكتوريا بوروز، مديرة قسم العمل المتقدم نحو صافي الصفر في المجلس العالمي للمباني الخضراء، على الحاجة إلى تقديم حلول استدامة متكاملة تعالج انبعاثات الكربون طوال الحياة للمباني القائمة والجديدة، حيث سيمكن ذلك من تطوير بيئات مبنية مرنة وصحية وعادلة ومستدامة للجميع في كل مكان. وأضافت: اعتباراً من عام 2030 يجب أن تحتوي جميع المباني الجديدة والبنية التحتية والتجديدات على نسبة أقل من الكربون المتجسد بنسبة 40 % على الأقل، ويجب أن تكون جميع المباني الجديدة خالية من الكربون التشغيلي، إذ إننا نشهد بعض الإجراءات الهادفة التي تتصدر قائمة الجهات الفاعلة عبر سلسلة القيمة، بما في ذلك صناع القرار لتسريع العمل نحو هذه الرؤية، ولكن يجب القيام بالمزيد وبسرعة أكبر.

وسيتم هذا العام إضافة 3 فئات جديدة ضمن الجوائز: المبادرة الدائرية للعام؛ ومبادرة الحفاظ على التراث للعام، ومشروع التعديل التحديثي للعام. وكل عام، يتم التحكيم في الجوائز من قبل لجنة مستقلة ودولية من خبراء الصناعة.

فئات

وتتضمن فئات الجوائز: أفضل مبادرة دائرية للعام (جديدة)،أفضل مبادرة للحفظ على التراث للعام (جديدة) شروع التعديل التحديثي للعام (جديد)، جائزة التنوع والإنصاف والشمول، شركة البناء المستدام للعام، مبادرة العام المستدامة، القوى العاملة من مبادرة المستقبل، مجتمع المستقبل، مشروع البناء المستدام لهذا العام، جائزة التحول الرقمي للعام، مشروع رقمنة العام، أفضل استخدام للتكنولوجيا، مشروع تقنية التوأم الرقمي للعام، أفضل مشروع إنشاءات مسبقة الصنع للعام، قادة الاستدامة للعام، شركة البناء المبتكرة للعام، قادة التكنولوجيا للعام، شراكة العام، ومبادرة الحياد الصفري الكربوني للعام. وباب التسجيل سيتم إغلاقه في 21 يوليو 2023، حيث سيتم الكشف عن القائمة المختصرة في شهر سبتمبر، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل مميز يوم 5 ديسمبر في دبي.

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