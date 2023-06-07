منح «القنديل للمقاولات» عقد إنجاز أعمال داماك هيلز 2

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة داماك العقارية تعيين شركة القنديل للمقاولات، ومقرها الإمارات، لإنجاز الأعمال الرئيسية لمجموع 515 فيلا في مجمع «كاميليا» الواقع ضمن مشروع داماك هيلز 2، الذي يمتد على مساحة 55 مليون قدم مربعة، حيث منحتها عقداً بقيمة 236 مليون درهم.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: سعداء بالتقدم الملحوظ الذي يشهده مجتمعنا الرئيسي الثاني.

ونسعى إلى إضافة تحسينات مستمرة على هذا المجتمع لتشكل عامل جذب للسكان، إذ يحتضن مجموعة من المرافق ووسائل الراحة الجديدة، والتي تشمل شاطئ «ماليبو بيتش»، و«ليزي ريفر» وغيرها. وتشمل الإضافات الجديدة: المدينة المائية، وحديقة الطيور، ومجموعة متكاملة من الميادين والملاعب لعشاق الرياضة، فيما تستقبل حديقة الطيور مجموعة متنوعة من الطيور.

وفي المدينة المائية، بإمكان المقيمين الاستمتاع بأجواء كاليفورنيا التي يوفرها شاطئ «ماليبو بيتش»، الذي استمد اسمه من شاطئ «ماليبو باي» في مجتمع داماك هيلز. ومن المرافق الأخرى مجموعة من الملاعب الرياضية، وسينما في الهواء الطلق، وحديقة الكلاب، ومزرعة للحيوانات الأليفة، ومسار للركض وآخر لركوب الدراجات الهوائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز