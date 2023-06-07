«دوبيزل» تطلق أدوات توثيق في مواجهة المحتالين الإلكترونيين

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت دوبيزل (Dubizzle)، منصة الإعلانات المبوبة، عن إطلاق ميزة «موثوق»، التي توفر أدوات «توثيق الحساب» المتطورة و«التقييمات والمراجعات» من أجل تسهيل عمليات التسوق عبر الإنترنت، وتجنب آثار جانبية تكمن بالمجمل في زيادة مخاطر عمليات النصب أو الاحتيال. وتسهل الميزات الجديدة على كل المستخدمين تحديد المشترين والبائعين الحقيقيين والجديرين بالثقة على الموقع، مما يساعد المشترين المحتملين على الابتعاد عن عمليات الاحتيال، وتفادي المواقف غير المستحبة.

وقالت سحر خان، رئيس قسم التسويق في «دوبيزل»: منذ إنشائها في 2005، تعمل دوبيزل على تحسين تجربة عملائها على المنصة. وكان عليها أيضاً مواجهة المحتالين والتصدي لهم، نعلم أنهم أصبحوا أيضاً أكثر تقدماً وتعقيداً في هجماتهم بمرور السنين لمعالجة هذه المسألة ولحل المشكلة بشكل قطعي، أطلقت دوبيزل الآن (موثوق)، والتي لا تساعد المشترين والبائعين على التفاعل بعضهم مع بعض بأمان فحسب، بل تساعدهم أيضاً على إتمام صفقاتهم بشكل أسرع من ذي قبل، مع حماية أمان مستخدمينا». ويمكن لأي مستخدم مسجل التقدم للحصول على حساب تم التحقق منه عبر تحميل المستندات المطلوبة وصورة ملف تعريف وفيديو سيلفي مدته 5 ثوانٍ للمصادقة.

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