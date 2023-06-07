إكسبو الشارقة يحتفل باليوم العالمي للمعارض

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يشارك مركز إكسبو الشارقة دول العالم احتفالها بالنسخة الثامنة من اليوم العالمي للمعارض، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «نحو ازدهار قطاع المعارض للجميع»، في إطار حرصه على تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات وتمكينها من مواصلة لعب دورها الأساسي في دعم التنمية الاقتصادية وتنشيط مختلف القطاعات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على النمو المستدام الذي يشهده قطاع المعارض في إمارة الشارقة، والجهود الرائدة التي يبذلها المركز لإغناء أجندته السنوية بفعاليات ومعارض مبتكرة ونوعية تواكب التوجهات العالمية في هذه الصناعة الحيوية.

حيث عكست الإحصاءات التي كشف عنها مركز إكسبو الشارقة عن أداء قطاع المعارض في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2023، والتي بلغت أكثر من 20 معرضاً رئيسياً، النقلة النوعية التي يشهدها قطاع المعارض في الشارقة.

كما برز إكسبو الشارقة كلاعب دولي ورئيسي في تعزيز صناعة المعارض الإقليمية والعالمية، من خلال استقبال ممثلي كبرى مراكز المعارض في العالم ووضع رؤى وتصورات مستقبلية للارتقاء بقطاع المعارض، إلى جانب حضور الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة المعارض ومن أبرزها «القمة العالمية للرؤساء التنفيذيين للمعارض 2023»، التي نظمها الاتحاد العالمي لصناعة المعارض في لشبونة بالبرتغال من 1 إلى 3 فبراير 2023، ومؤتمر الرابطة العالمية لصناعة المعارض«UFI لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السنوي 2023»، الذي أقيم في الدوحة بين 9 - 11 مايو الماضي.

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