ملتقى في الشارقة يبحث دعم وتطوير القطاع الصناعي

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ملتقى «نحو مستقبل صناعي مستدام»، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة والدولة، وتم خلال الملتقى استعراض التجربة الرائدة للدائرة في القطاع الصناعي.

وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة شرحاً تفصيلياً لإجراءات ترخيص المكتب الصناعي في الشارقة، وبعد ذلك قدمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرضاً لبرنامج مصنعين، بينما شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في الملتقى من خلال تقديم عرض لإجراءات ضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، كما قام مصرف الإمارات للتنمية خلال اللقاء باستعراض الحلول التمويلية المخصصة للقطاع الصناعي.

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