31.5 مليون مستثمر في العملات الرقمية بالأسواق الناشئة

المصدر: (دبي – البيان)

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ذكر بحث لشركة «أجيل ديناميكس» المتخصصة بالخدمات الاستشارية وجود 31.5 مليون مستثمر في سوق العملات الرقمية في الأسواق الناشئة بما فيها الإمارات والهند والصين ومصر، ما يمثل 7.5% من إجمالي مستخدمي العملات الرقمية في العالم وعددهم 420 مليون نسمة.

وكشفت الورقة البحثية عن الفوائد الكبيرة التي يقدمها بروتوكول البلوك تشين المصمم حسب الطلب من المستوى 1، على غرار تعزيز الشمول المالي، وتقليص تكاليف المعاملات، وتحسين مستويات الشفافية، حيث تنسجم شتى هذه المزايا مع الدور الرئيسي الذي تلعبه التقنيات الحديثة في عالمنا اليوم.

ومع تطبيقاتها العديدة ضمن مختلف القطاعات وباعتبارها القوة الدافعة لتقنيات الويب 3.0، أثبتت تقنيات البلوك تشين قيمتها الثمينة للاقتصاد العالمي.

وتشير التقديرات إلى أن تقنيات البلوك تشين ستعزز إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار من الإجمالي المتوقع في عام 2030. وسيأتي نحو نصف هذا الحجم المقدر (49%) من أسواق النمو الواعدة.

ووجد التقرير أن 73% من المستجيبين للدراسة يعتبرون أن خفض التكاليف التشغيلية سيكون أحد أبرز مزايا البلوك تشين. وحل في المرتبة الثانية بنسبة 67% من المشاركين الإيمان بأن تحسين مستويات السرعة والكفاءة سيكون من المزايا الرئيسية للبلوك تشين. ومن المزايا الأخرى التي ذكرها المشاركون تعزيز مستويات الأمان والخصوصية (بنسبة 55%)، وتبني الابتكار (50%)، والعمليات المالية (44%).

ومن مزايا البلوك تشين الأخرى التي نالت اهتمام المشاركين في الدراسة هو قدرة هذه التقنيات على خلق القيمة من خلال تقليص التكلفة ضمن طيف واسع من العمليات.

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