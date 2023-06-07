«دبي الإسلامي» يسرّع التحول الرقمي عبر شراكة مع «آي بي إم»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك دبي الإسلامي اختيار مجموعة آي بي إم كونسلتينج IBM Consulting كشريك استراتيجي لتسريع رحلة التحول الرقمي لبيانات البنك والعمل على بناء أسس متينة وخارطة طريق خاصة بالبيانات لدعم رؤية البنك في أن يصبح أكثر المؤسسات المالية الإسلامية تطوراً وتقدماً في العالم.

وستقوم «آي بي إم كونسلتينج» بتصميم وتنفيذ نهج بياناتي لصالح بنك دبي الإسلامي، وذلك بالاستفادة من منهجيةIBM Garage، التي تعد طريقة تعاونية مثبتة لمساعدة المتعاملين على تسريع عملية التحول الرقمي.

وسيتمكن البنك من خلال ما يوفره هذا النهج من تسهيل عملية الابتكار، وتوفير سبل الوصول إلى المهارات المتخصصة والتقنيات المتطورة، من خلال إطلاق حالات استخدام متعددة وضمان الامتثال التنظيمي.

كما قام كل من «آي بي إم» وبنك دبي الإسلامي ببناء منصة لتحليل بيانات المتعاملين لتصبح بمثابة الأساس الذي ستقوم عليه نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتم تصميم هذه النماذج لتحسين رضاء العملاء والحفاظ عليهم مع توفير عروض أكثر تخصيصاً لهم، كما تتيح هذه النماذج أيضاً للبنك تقديم خدمات رقمية محسّنة لمتعامليه عبر قنوات مختلفة.

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