سوق دبي يواصل ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثامنة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.69% أو ما يعادل 25.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 3677.98 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 6 مايو 2022.

وحقق السوق مكاسب في ختام جلسة أمس، وربح رأس ماله السوقي 1.1 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 636.97 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 638.06 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «الخليج للملاحة» و«مصرف عجمان» مكاسب 25 شركة بسوق دبي، وارتفعا 8.5% و4.2% على التوالي، في حين استحوذ سهم «ديوا» على سيولة قاربت 167.4 مليون درهم، بنسبة 21% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 794.84 مليون درهم. وسجل السوقان إجمالاً 27.53 ألف صفقة شملت 526.13 مليون سهم. وتوزع مجمل الأسهم المتداولة بواقع 336.18 مليون سهم في سوق دبي و189.95 مليون سهم في سوق أبوظبي. وبلغ مجمل السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.76 مليار درهم، توزعت بين 965.09 مليون درهم في سوق أبوظبي و794.83 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، وفي مقدمتها سهم «دبي الإسلامي» الذي صعد بنسبة 0.56%، وديوا 0.38%، وزاد تكافل الإمارات 11.6%، ودبي للاستثمار 3.6%، وأرامكس 3%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9356.98 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.2%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بواقع 234.76 مليون درهم. وارتفعت أسهم فودكو الوطنية 14.4%، والبنك العربي المتحد 11%، والخليج للمشاريع الطبية 6.1%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز