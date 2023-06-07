تعاون بين دائرة السياحة وهيئة النقل في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم مع هيئة النقل في الإمارة، بهدف تعزيز التعاون وتحديد أطر العمل والمسؤوليات المشتركة المتعلقة بالمساهمة والتعاون في التنمية الشاملة للمجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في خطوة تعزز التعاون والتطوير المشترك بين القطاع السياحي وقطاع النقل في عجمان.

وقع مذكرة التفاهم محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان. وبتوقيع مذكرة التفاهم، تسعى كلتا الجهتين إلى تعزيز العلاقات الثنائية والعمل من أجل تحقيق تقدم مشترك وفق نظام مؤسسي يدعم التنمية الاقتصادية للإمارة.

وتشمل الأهداف الرئيسة الواردة في المذكرة التعاون في تطوير الأنظمة الرقمية وتمكين الاستفادة منها، وكذلك تنسيق وربط التصاريح فيما يخص الفعاليات السياحية والطيران المدني. إضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية جهوداً تسويقية مشتركة للخدمات التي تقدمها هيئة النقل.

ويهدف التعاون إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية التي تنتهجها عجمان وتعزيز المنافع المتبادلة لكلا الكيانين.

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