200 خبير يناقشون تكنولوجيا إعادة تأهيل المباني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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شارك أكثر من 200 خبير ومسؤول في قطاع الطاقة ومجالات الاستدامة في فعاليات الدورة الثالثة من «ريتروفيت تيك أبوظبي»، قمة تكنولوجيا إعادة تأهيل المباني، والتي تستضيفها شركة أبوظبي لخدمات الطاقة التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، تحت شعار «تحرير إمكانات كفاءة الطاقة وفرص التحديث». وتناولت المناقشات العديد من القضايا المهمة حول كفاءة الطاقة واستراتيجيات إعادة تأهيل المباني ومجالات الاستدامة.

وأكد خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أهمية المشاريع التي تعنى بتعزيز كفاءة الطاقة في تحقيق الاستدامة البيئية كونها تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 50%، وهو ما ينسجم مع جهود الدولة في هذا المجال. وقال إن القمة تعد منصة مثالية للخبراء والمختصين في القطاع لتبادل خبراتهم وأفكارهم والوصول إلى أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي.

واستعرض القبيسي النتائج التي حققتها الشركة من خلال مشروع إعادة تأهيل مباني ومنشآت جامعة الإمارات، والذي نجحت من خلاله في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء بأكثر من 27%، وتحقيق وفورات بأكثر من 88 مليون كيلوواط /‏‏ ساعة و400 ألف متر مكعب من المياه.

وأكد في تصريحات على هامش القمة أن اعادة تأهيل المباني تقلل استهلاك الطاقة بنسبة 30%، وقال إن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة تدير برنامجاً متكاملاً لإعادة تأهيل المباني بمشاركة دائرة الطاقة كجزء من استراتيجية الطاقة في الإمارة، ونستهدف في 2023 تأهيل أكثر من 60 مبنى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من حوالي 20 مبنى.

من جهته، أشار المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة، خلال كلمته، إلى استراتيجية أبوظبي لإدارة الطلب وترشيد الطاقة 2030، ومساهمتها في تقليص استهلاك الكهرباء بالإمارة بنسبة 22% والمياه بنسبة 32 % بحلول 2030. كما استعرض برنامج إعادة تأهيل المباني الذي تنفذه دائرة الطاقة في أبوظبي.

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