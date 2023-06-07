شراكة بين «آفاق» و«ماستركارد» لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة آفاق الإسلامية للتمويل «آفاق» عن اختيار ماستركارد شريكاً استراتيجياً حصرياً لإطلاق بطاقات ائتمان ومدفوعة مسبقاً وحلول تجارية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب هذا التعاون، ستوظف «ماستركارد» تقنياتها المتطورة لإثراء إمكانات «آفاق» الرقمية وتوفير فرص جديدة لعملائها من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعماً لرؤية آفاق المتمثلة في تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للتمويل الإسلامي الرقمي في الإمارات.

وقالت أوليفيا بلنجهام، نائب الرئيس الأول ورئيس الخدمات المباشرة لدى «ماستركارد» في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: سيشهد تعاوننا مع «آفاق» تقديم مجموعة كاملة من المنتجات المبتكرة للأفراد والشركات في الإمارات بما يتناسب مع متطلباتهم وأنماط حياتهم.

من جهته، قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق»: ان تعاوننا مع ماستركارد سيدعم استراتيجيتنا للنمو والابتكار، ويمكننا من تعزيز محفظتنا الرقمية.

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